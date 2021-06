ASUS ROG Scar 15 con RTX 2070 Super con uno sconto di oltre 470€ tra le offerte del giorno Amazon

Anche oggi, giovedì 1° giugno 2021, Amazon propone tantissime nuove offerte, in particolare relative ai notebook gaming, che abbiamo analizzato e di cui abbiamo fatto una selezione di quelle più interessanti, così da consentirvi di puntare solo al meglio e risparmiare diversi euro rispetto al consueto prezzo di listino.

Tra i tanti prodotti presenti a prezzo scontato, vi segnaliamo in particolar modo il notebook gaming ASUS ROG Strix SCAR 15, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.828,56€, rispetto agli usuali 2.299€ di listino, per un risparmio reale di oltre 470€.

Il notebook gaming ASUS ROG Strix SCAR 15 è equipaggiato con un display 15,6″ IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento pari a 240Hz, ideale per i giochi più frenetici, ma potete anche creare configurazioni multimonitor grazie all’uscita HDMI per aumentare la vostra produttività.

Ad animare il notebook è un processore Intel i7-10875H di decima generazione (Comet Lake H), mentre la scheda grafica è una potente NVIDIA RTX 2070 Super equipaggiata con 8GB di memoria GDDR6 che consente di ottenere prestazioni grafiche elevate e poter provare i nuovi effetti ray tracing in tempo reale per vedere ombre, riflessi ed illuminazione fisicamente accurati.

Per caricamenti veloci di giochi ed applicazioni, la compagnia ha deciso di installare sul notebook gaming ASUS ROG Strix SCAR 15 due SSD NVME da 512GB. La scheda tecnica è completata da 8 GB di RAM DDR4-320, ed una nutrita serie di porte per collegare qualsiasi accessorio esterno, oltre ad un’eccellente tastiera retroilluminazione RGB personalizzabile.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon e di cui vi invitiamo a consultare il catalogo completo a questo indirizzo. Di seguito, vi proponiamo la nostra selezione delle migliori offerte su notebook gaming tra gli sconti di oggi di Amazon.

Vi ricordiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Il Prime Day di Amazon si sta avvicinando, essendo previsto per fine giugno. C’è solo un requisito per poter approfittare delle offerte dell’Amazon Prime Day, ed è avere un abbonamento ad Amazon Prime. Se non siete già iscritti a questo servizio e volete sapere tutti i vantaggi che vi offre, trovate i dettagli a questo indirizzo.