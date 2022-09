Astro A30 Wireless sono le nuove cuffie ibride per console, PC e mobile

Logitech G ha presentato oggi le nuove cuffie di fascia alta Astro Gaming A30 Wireless, che assicurano comfort e qualità audio di alto livello grazie ai driver dinamici da 40 mm, insieme a un design versatile e studiato per il giocatore moderno.

Le Astro Gaming A30 Wireless consentono agli utenti di giocare a qualsiasi cosa, su ogni dispositivo e ovunque. Infatti, sono compatibili con Xbox Serie X|S, Sony Playstation 5, Nintendo Switch, PC, smartphone e molto altro.

Infatti, le cuffie Astro Gaming A30 Wireless dispongono di tre diverse modalità di collegamento: wireless con tecnologia LIGHTSPEED a 2,4GHz a bassa latenza (tramite il dongle in confezione), Bluetooth e jack audio da 3,5 mm. Dispongono inoltre di un microfono integrato e di uno aggiuntivo rimovibile di alta qualità. Le cuffie possono anche essere personalizzate in modo molto semplice, cambiando le placche estetiche sui padiglioni stessi.

L’applicazione Logitech G Mobile, scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play, vi consentirà di definire il mix tra voce e audio di gioco, impostare dei profili di equalizzazione e molto altro ancora. L’autonomia è davvero ottima, arrivando sino a oltre 27 ore di ascolto. Gli accelerometri integrati consentono di capire quando le cuffie non sono in uso, attivando una modalità di risparmio energetico per massimizzare l’autonomia.

Grazie al peso contenuto, le cuffie Astro Gaming A30 Wireless sono leggere e confortevoli da indossare per tutto il giorno. L’archetto imbottito e i cuscinetti auricolari in memory foam, associati a una struttura leggera, offrono un comfort davvero eccellente.

Le nuove cuffie Astro Gaming A30 Wireless saranno disponibili in due colorazioni e due varianti (a seconda della compatibilità del dongle wireless con PS5 o console Xbox). Disponibili a partire dal 4 ottobre 2022, le cuffie Astro Gaming A30 Wireless avranno un prezzo suggerito alla vendita di 249,99€.

Nel corso delle prossime settimane vi proporremo la nostra recensione approfondita sulle pagine di Spaziogames!