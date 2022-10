Astro A30 Wireless | Recensione – Le cuffie perfette per il videogiocatore multipiattaforma

Acquisita da Logitech nel 2017, Astro è sicuramente una delle aziende più in vista nel mercato delle cuffie gaming e alcuni modelli realizzati dal produttore sono tra i migliori headset che potete acquistare attualmente. Qualche mese fa, vi abbiamo parlato delle Astro A10 Gen 2, un headset leggero dal costo accessibile, ma in grado di fornire ugualmente una buona qualità sonora, di cui potete leggere la nostra recensione completa al seguente indirizzo.

Per i giocatori multipiattaforma che necessitano di un paio di cuffie gaming wireless di ottima fattura e in grado di collegarsi in maniera quasi trasparente a qualsiasi dispositivo, dalle console (Sony Playstation 5, Microsoft Xbox Series X|S, Nintendo Switch) al PC per finire con smartphone e tablet, la società ha lanciato recentemente le sue nuove Astro A30 Wireless, che si propongono come una soluzione completamente ibrida e capace di adattarsi a qualsiasi tipo di esigenza.

Il prezzo a cui vengono commercializzate, 269€ (le trovate anche su Amazon), le pone direttamente nella fascia alta del mercato, ma varranno davvero la spesa richiesta? Abbiamo avuto modo di testare queste cuffie nel corso delle ultime settimane, rimanendo piuttosto soddisfatti dell’esperienza complessiva, sebbene non priva di alcune criticità.

Le cuffie Astro A30 Wireless offrono un design discreto ma elegante

Design

Le Astro A30 Wireless vengono commercializzate in una confezione piuttosto curata e dall’estetica accattivante che lascia ben sperare sulla qualità del prodotto. All’interno troverete una custodia rigida in tessuto, che sarà utile per trasportare le cuffie ovunque con voi senza il rischio di danneggiarle accidentalmente, dove, oltre all’headset stesso, sono contenuti anche il dongle USB-A “Lightspeed” per il collegamento wireless a bassa latenza a 2,4GHz, il classico cavo con jack audio da 3,5mm e un cavo USB Type-C, che tuttavia viene utilizzato solo per la ricarica del dispositivo e non per lo scambio di dati.

Va fatto notare che le Astro A30 Wireless sono disponibili in due diverse colorazioni (bianche e, come il sample da noi provato, blu navy). Inoltre, la scelta andrà effettuata anche in base alla console con la quale intendete utilizzarle. Infatti, il dongle USB Lightspeed è diverso a seconda se desiderate usarle con PS5 o Xbox Series X|S. In ogni caso, è possibile acquistare separatamente un secondo dongle senza dover comprare interamente un nuovo headset. È altresì disponibile un trasmettitore USB-C per sfruttare la connettività Lightspeed anche su Nintendo Switch e dispositivi mobile, sebbene in quest’ultimo caso possa bastare la normale connessione Bluetooth integrata.

Dal punto di vista estetico, le Astro A30 Wireless sono cuffie over-ear che presentano un design molto interessante. La costruzione, seppure quasi completamente in plastica, restituisce una buona sensazione di solidità e le linee sono moderne e minimali. Nonostante si tratti di una periferica destinata al mondo dei videogiocatori, l’headset non presenta appariscenti LED colorati, ma si nota sin da subito che la parte esterna dei padiglioni è coperta da piastre laterali semitrasparenti che lasciano intravedere i colori cangianti sottostanti. La particolarità di queste piastre, definite dalla stessa Logitech come “mascherine per cuffia” è la loro capacità di essere facilmente rimosse, in quanto sono collegate tramite dei magneti, così da cambiarle con altre, acquistabili direttamente dallo store ufficiale, e personalizzare il proprio dispositivo.

Facciamo inoltre notare che i padiglioni possono essere ruotati di 90°, così riporre le cuffie perfettamente piatte sulla scrivania o occupare meno posto in generale quando si trasportano. A dare rigidità alla struttura ci pensa l’archetto regolabile, con un’imbottitura nella parte a contatto con la testa per la massima comodità, mentre i copri padiglioni in memory foam ricoperti in finta pelle assicurano un ottimo comfort e forniscono un buon isolamento passivo.

Sul padiglione sinistro sono presenti il connettore di ingresso per il jack da 3,5mm, quello per connettere il microfono rimovibile e un pulsante per attivare/disattivare il microfono (e si può notare il forellino del microfono integrato). Sul lato opposto, trovano posto invece il pulsante di accensione, un led di stato, il pulsante per effettuare il pairing Bluetooth, il connettore USB Type-C per la ricarica e un piccolo joystick a quattro direzioni per la regolazione del volume e altre impostazioni.

Il peso delle Astro A30 Wireless è di circa 330 grammi, di conseguenza non sono affatto fastidiose da indossare anche per lunghi periodi di tempo, soprattutto considerando la comodità dei copri padiglioni in memory foam.

Di seguito, trovare un riassunto della caratteristiche tecniche del prodotto:

Tipologia : Cuffie Over Ear

: Cuffie Over Ear Principio trasduttore : Bobina mobile dinamica

: Bobina mobile dinamica Risposta in frequenza : 20-20.000 Hz

: 20-20.000 Hz Driver : 40 mm

: 40 mm SPL caratteristico : 105 dB SPL/mW a 1 KHz

: 105 dB SPL/mW a 1 KHz Impedenza nominale : 32O hms

: 32O hms Distorsione armonica totale :

: Raggio d’azione wireless : 15 m

: 15 m Connettività : Lightspeed wireless 2,4GHz, Bluetooth, jack audio da 3,5mm

: Lightspeed wireless 2,4GHz, Bluetooth, jack audio da 3,5mm Compatibilità : PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows, macOS, iOS, Android

: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Windows, macOS, iOS, Android Microfoni : uno interno e uno rimovibile

: uno interno e uno rimovibile Colorazioni : Bianco, Navy

: Bianco, Navy Peso : 330 grammi senza microfono, 342 grammi con microfono

: 330 grammi senza microfono, 342 grammi con microfono Autonomia: 27 ore

Un'occhiata diversi particolari

Software

Le cuffie Astro A30 Wireless, a differenza della stragrande maggior parte degli headset gaming, non offrono un software di gestione e personalizzazione per PC o macOS, ma si appoggiano unicamente all’applicazione Logitech G per iOS e Android. Questa scelta è piuttosto inconsueta e può essere scomodo utilizzare ogni volta il proprio smartphone per effettuare eventuali modifiche o aggiornare il firmware delle cuffie.

Il software consente di controllare il volume o la carica della batteria, selezionare o creare nuovi profili d’uso (gaming, ascolto di musica, ecc.), regolare il microfono (sia quello interno che su braccio), scegliere il tipo di equalizzazione e usare la funzione Mixer per regolare e bilanciare il volume del gioco e della chat. A tal proposito segnaliamo che il bilanciamento in tempo reale può essere effettuato anche tramite il joystick presente sul padiglione destro, inclinandolo verso destra o sinistra.

Il software, in definitiva, è molto valido e permette di personalizzare al massimo la resa sonora. Tuttavia, avremmo preferito avere la possibilità di cambiare le impostazioni direttamente da PC, ma Astro ha effettuato questa scelta principalmente per offrire la possibilità davvero a chiunque e in qualsiasi circostanza di gestire le proprie cuffie Astro A30 Wireless, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

Il software Logitech G è completo, ma solo per iOS e Android

Prova d’ascolto

Abbiamo messo alla prova le cuffie Astro A30 Wireless con diversi videogiochi, a partire da quelli più cupi e dove conta maggiormente l’atmosfera, quali horror come Resident Evil Village o The Quarry, agli sparatutto frenetici come Doom Eternal o Halo: Infinite, senza dimenticare le furiose scorribande sulle strade di Forza Horizon 5.

Pur essendo dotato di altoparlanti da 40 mm, quindi più piccoli rispetto a diversi suoi rivali, l’headset Astro A30 Wireless è stato in grado di fornire una riproduzione equilibrata di tutti i suoni, senza la predominanza di bassi che solitamente viene associata alle cuffie pensate per il gaming (e con un buon sound stage se abbinate a tecnologie di audio 3D come Windows Sonic o Dolby Atmos).

Questa caratteristica consente all’headset di essere davvero utilizzato per tutti gli scopi in maniera ottimale, dai videogiochi alla musica, passando per la visione di film/serie TV e le ormai immancabili call di lavoro (o studio/divertimento). Il piccolo joystick presente sul padiglione destro può essere impiegato per impartire vari comandi, come la regolazione del bilanciamento tra volume di gioco e della chat, così come di abbassare o alzare il volume.

Come vi abbiamo anticipato qualche riga fa, le cuffie gaming Astro A30 Wireless sono dotate di due microfoni, entrambi di buona qualità. Di certo quello integrato non fa gridare al miracolo, ma va più che bene per le chiamate occasionali (soprattutto se si impiegano anche algoritmi per la cancellazione del rumore), mentre quello rimovibile e flessibile a braccio, ovviamente, è più indicato per le partite online, così da parlare con i propri compagni di squadra in maniera limpida e chiara. Segnaliamo inoltre che dall’applicazione mobile è anche possibile regolare il rientro in cuffia di entrambi i microfoni (separatamente).

Il microfono è caratterizzato da un accento rosso

Sicuramente la natura “universale” delle Astro A30 Wireless costituisce il vero e proprio punto di forza del prodotto. Infatti, è possibile collegarsi non solo a due sorgenti audio (una tramite dongle wireless e l’altra via Bluetooth), ma a ben tre aggiungendone al mix anche una terza via jack audio da 3,5mm. Ad esempio, questa funzionalità potrebbe essere incredibilmente utile per gli utenti Nintendo Switch che possono collegarsi alla console tramite cavo o dongle USB-C e all’applicazione Nintendo Switch Online (o altri programmi per effettuare chiamate di gruppo, come Discord) per avere contemporaneamente audio del gioco e della chat vocale.

La durata della batteria è più che buona, attestandosi su un massimo di 27 ore, ma che può scendere a seconda del tipo di collegamento utilizzato o dal livello del volume. Ricordiamo che la tecnologia wireless Lightspeed, utilizzata da Logitech già in altri suoi prodotti, è in grado di trasmettere il segnale fino a 10 metri con un consumo ridotto della batteria e con una latenza davvero ridotta, perfetta per il gaming. Per preservare la durata della batteria, inoltre, le cuffie Astro A30 Wireless integrano un sistema di risparmio energetico che le spegne dopo che vengono lasciate inutilizzate per un determinato periodo di tempo. Infine, anche se dovessero scaricarsi completamente, potete usare tranquillamente la connessione tramite jack audio da 3,5 mm.