Assassin’s Creed Valhalla PS5 al prezzo migliore di sempre, solo per oggi!

La saga degli Assassini di Ubisoft è una delle più amate di sempre dai videogiocatori, ed ogni capitolo risulta sempre più un successo rispetto al predecessore. Non fa eccezione Assassin’s Creed Valhalla, che grazie alla sua ambientazione molto affascinante ha fatto breccia nel cuore dei fan. Se non l’avete ancora provato, grazie alle offerte Early Black Friday di Amazon potete acquistarlo al prezzo migliore di sempre!

Come i suoi due predecessori, anche Assassin’s Creed Valhalla è incentrato su delle meccaniche da gioco di ruolo, con Eivor che rappresenta un personaggio in evoluzione, completamente personalizzabile dal giocatore. Il tutto in un mondo aperto in cui navigare dagli scoscesi e misteriosi fiordi della Norvegia fino agli incantevoli ma minacciosi regni d’Inghilterra e oltre.

In Assassin’s Creed Valhalla i combattimenti sono viscerali, con la possibilità di usare qualsiasi tipo di armi in entrambi le mani, così da rendere Eivor una macchina da guerra inarrestabile, rivivendo lo spietato stile di combattimento dei vichinghi anche sui combattimenti su larga scala.

Assassin’s Creed Valhalla ha dalla sua una storia e delle tematiche di fondo che hanno fascino e vi sapranno tenere a lungo nel loop, personaggi ispirati e una componente esplorativa coraggiosa. Solo per oggi potete acquistarlo al miglior prezzo possibile, per soli €29,99 al posto dei €71,16 di listino, con un clamoroso 58% di sconto.

