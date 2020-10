Assassin’s Creed Valhalla avrà una patch al Day One: ecco di cosa si tratta

Il lancio di Assassin’s Creed Valhalla è quasi alle porte, ma a quanto pare il gioco verrà rilasciato con un aggiornamento al Day One (di dimensioni alquanto contenute).

Caricato di recente nel database del PlayStation Network, il primo update (1.01) per il nuovo titolo prodotto e sviluppato da Ubisoft si concentra infatti sul bilanciamento di vari elementi di gioco (non ancora specificati) oltre a varie migliorie delle prestazioni.

Un'immagine di Valhalla.

Poco sotto, trovate le note ufficiali circa la patch di aggiornamento Day One di Assassin’s Creed Valhalla:

Messa a punto del bilanciamento del gioco

Prestazioni e stabilità migliorate

Correzioni di bug vari

Infine, è importante sottolineare come l’aggiornamento occuperà solo 3 GB di spazio libero sui vostri hard disk. Coloro che intendono acquistare il gioco in versione digitale si ritroveranno l’update incluso nel download o nel precaricamento iniziale (nel caso in cui abbiate già prenotato il gioco), con molta probabilità il mercoledì o la domenica precedenti al giorno del lancio.

Per chi invece acquisterà il gioco in versione retail, l’aggiornamento partirà in automatico una volta inserito il disco nella console, sia essa PlayStation o Xbox.

Il gioco ci metterà nei panni di Eivor, un vichingo del IX Secolo d.C. che deciderà di lasciare le fredde lande norvegesi per iniziare una nuova avventura in Inghilterra. L’avventura che lo attenderà sarà la più grande di sempre.

Ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla verrà lanciato nei negozi il 10 novembre prossimo per PS4, Xbox One, Xbox Series S|X, Google Stadia e PC. La versione PS5 sarà disponibile il 12 novembre, lo stesso giorno del lancio della console Sony negli USA.