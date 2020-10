Assassin’s Creed Valhalla deve ancora uscire, ma ecco già tutti i dettagli del Season Pass

Assassin’s Creed Valhalla è il prossimo episodio della celebre serie firmata Ubisoft e arriverà sugli scaffali il prossimo 10 novembre. In attesa della sua uscita, però, Ubisoft ha già diramato tutti i dettagli sui contenuti del season pass, che vi permetterà di intrattenervi con parecchi contenuti extra.

Apprendiamo infatti che avrete la possibilità di affrontare una missione aggiuntiva in Irlanda, oltre che di rivivere, in un altro contenuto, lo storico assedio di Parigi compiuto dai norreni (che abbiamo visto anche in una nota sequenza di Vikings, come gli spettatori della serie sicuramente ricorderanno). Inoltre, una missione extra disponibile fin dal lancio permetterà di rivivere La Leggenda di Beowulf.

In particolare, si parla di:

Espansione 1: L’ira dei Druidi : in uscita nella primavera 2021, vi permetterà di scoprire i segreti di un culto dei druidi in Irlanda, tra il mito e il folklore gaelico.

: in uscita nella primavera 2021, vi permetterà di scoprire i segreti di un culto dei druidi in Irlanda, tra il mito e il folklore gaelico. Espansione 2: L’assedio di Parigi: in uscita nell’estate 2021, vi permetterà di affrontare la più ambiziosa impresa mai tentata dai vichinghi.

Non mancano anche i contenuti stagionali gratuiti: tra questi, Ubisoft ha già confermato il Festival di Yule – in arrivo a fine 2020. I contenuti gratis aggiuntivi includeranno, da dicembre 2020 in poi:

Una nuova area per il vostro accampamento;

Il Festival di Yule;

Una nuova modalità di gioco, Raid di fiume;

Aggiunta dei Rank di Jomsviking.

In Assassin's Creed Valhalla sarete Eivor, un guerriero vichingo che vuole stabilire le sue genti in Inghilterra

Una seconda stagione di contenuti gratuiti sarà lanciata da marzo 2021, con ulteriori modalità, ulteriori aggiornamenti Jomsviking e nuovi oggetti extra. Ci saranno anche una stagione 3 e una stagione 4, di cui per ora non si conoscono i dettagli.

Infine, è stato confermato che nel 2021 sarà lanciata la tradizionale modalità Discovery Tour, che consente di scoprire lo scenario storico senza combattimenti né nemici – e ha anche una funzione didattica.

Il Season Pass di Assassin’s Creed Valhalla è incluso nella sua Gold (99,99€), nella sua Ultimate (119,99€) o nella sua Collector’s Edition (199,99€). In alternativa, potete acquistarlo singolarmente. L’uscita del gioco è attesa su PC, PS4, Xbox One, Stadia, PS5, Xbox Series X e Xbox Series S: per conoscerlo meglio, fate riferimento alla nostra video anteprima.