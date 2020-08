Assassin’s Creed Origins + Odyssey per PS4 a soli 29,98€ su Amazon!

Aggiornamento 24 agosto: il cofanetto è tornato in sconto su Amazon, vi raccomandiamo di approfittarne prima che l’offerta finisca.

In attesa di scoprire la data d’uscita di Assassin’s Creed: Valhalla, se non avete ancora giocato agli ultimi giochi della saga degli assassini oggi è il vostro giorno fortunato! Infatti, attualmente il noto store online Amazon propone la compilation per Playstation 4 che comprende Assassin’s Creed Origins ed Assassin’s Creed Odyssey con uno sconto davvero sostanziale!

Assassin’s Creed Origins, ambientato nell’antico Egitto, vi vedrà vestire i panni di Bayek, l’ultimo dei Medjay, una storica ed antica popolazione considerata come il Guardiano del paese. Una tragedia personale lo costringerà tuttavia a lasciare la sua terra e dare la caccia ai suoi nemici, mentre incontrerà storiche figure impegnate in una guerra per il potere.

Nella nostra recensione, dove il prodotto si è aggiudicato un ottimo 8.5, abbiamo affermato che «la storia d’origini raccontata tramite gli occhi di Bayek è avvincente, senza particolari colpi di scena ma impreziosita da un climax finale che farà saltare sulla sedia gli amanti della saga. L’offerta proposta dai ragazzi di Ubisoft Montreal è a conti fatti più che buona, infarcita da elementi nuovi per la serie che contribuiscono a tratteggiare un quadro intrigante e stimolante, infarcito delle atmosfere tipiche della saga degli Assassini inserite in un contesto storico mozzafiato e realizzato a regola d’arte.»

Assassin’s Creed Odyssey, ambientato nell’antica Grecia, vede Layla Hassan alla ricerca della Lancia di Leonida, a quanto pare uno degli oggetti dell’Eden dall’enorme potere in possesso di uno dei due personaggi tra cui si può scegliere il proprio protagonista: Kassandra o Alexios, guerrieri spartani cresciuti a Cefalonia (scelta puramente estetica perché entrambi vivono di fatto la stessa identica storyline).

Il titolo, nella recensione che trovate sulle nostre pagine, ha ottenuto un ottimo 8.6 ed abbiamo detto che «Assassin’s Creed Odyssey esagera, si presenta enorme, ricco di cose da fare, curato anche nelle missioni secondarie, con personaggi di carisma, un sistema di scelte con influenze reali a breve e lungo termine, una trama principale profonda, con diversi archi narrativi intrecciati e uno sviluppo non lineare, personalizzabile.»

La compilation Assassin’s Creed Origins + Odyssey viene venduta solitamente a 49,99€, ma oggi potete acquistarla per soli 29,98€, con uno sconto di ben 20,01€, pari al 58% del costo di listino.

