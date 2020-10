Assassin’s Creed, già scoperta l’ambientazione del prossimo capitolo?

Assassin’s Creed Valhalla non è ancora uscito ma, a quanto pare, Ubisoft starebbe già pensando da molto tempo al suo successore.

Un post su Reddit, ripreso sul forum ResetEra, sembrerebbe infatti indicare l’ambientazione scelta da Ubisoft per il prossimo capitolo.

Il modus operandi di questo leak è molto simile a quello, al tempo ampiamente smentito ma poi confermato dai fatti, che portò alla scoperta della location selezionata per Assassin’s Creed Valhalla.

Il prossimo capitolo, o supposto tale, è infatti comparso tra gli schizzi di un artista di Ubisoft Montreal su ArtStation, John Bigorgne.

I due concept art sembrano ritrarre una tra Cina e Giappone, sebbene la prima pista parrebbe più indicata per alcuni particolari delle immagini.

La serie ha già esplorato la Cina in uno degli spin-off bidimensionali di Assassin’s Creed Chronicles, a cui potrebbe agevolmente avere dei riferimenti.

L’Asia è stata suggerita come possibile ambientazione in due sondaggi separati del publisher, nel 2012 e nel 2017, ed è richiesta da anni dai fan, per cui non sarebbe una grossa sorpresa se presto o tardi venisse esplorata davvero.

I bozzetti sono stati depositati tre anni fa, il che lascia intendere in primis quanto prima Ubisoft si muova per la determinazione delle ambientazioni dei nuovi Assassin’s Creed, e in secondo luogo quanto vicino potrebbe essere in realtà il prossimo episodio.

Se per Origins i tempi di sviluppo sono stati più ampi per il rifacimento completo della struttura del gioco, infatti, Odyssey ha richiesto soltanto un anno per il lancio dall’uscita di quel capitolo.

Ciò potrebbe voler dire che un Assassin’s Creed ambientato in Asia potrebbe essere in realtà molto più vicino del previsto, e magari sarebbe destinato ad arrivare già nel 2022 – una volta esaurita la roadmap di contenuti post lancio di Valhalla.