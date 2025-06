Nosferatu Zodd SH Figuarts è una figure potente, dettagliata e altamente posabile, capace di restituire tutta la forza e la minacciosità del personaggio di Berserk. Ben rifinita nei materiali e nella colorazione, si distingue anche per l’uso della pelliccia in tessuto e per la qualità delle sue articolazioni. Sebbene non sia dotata di un grande numero di accessori, la resa complessiva è estremamente convincente, rendendola una delle uscite più significative dedicate all’opera di Kentaro Miura.

Vi portiamo oggi nella parte più oscura del mondo creato da Kentaro Miura con la recensione della nuova SH Figuarts di Nosferatu Zodd, realizzata da Bandai e Tamashii Nations. Un personaggio leggendario, temuto tanto dai suoi nemici quanto ammirato dai fan, che torna in versione snodabile per la prima volta nella celebre linea SH Figuarts, pronta a irrompere con tutta la sua furia sui vostri scaffali.

Zodd non è solo uno dei volti più iconici di Berserk, ma anche un colosso di potenza, brutalità e mistero, incarnazione perfetta della ferocia demoniaca che permea l'opera. Ecco perché questa release era attesissima dai collezionisti: mettere le mani su una versione articolata di Zodd in forma umana, curata nei minimi dettagli, è un’occasione rara e preziosa.

In questa recensione andremo a scoprire tutti i dettagli della figure snodabile che ritrae Zodd nella sua versione più feroce, fedele all'immaginario costruito da Kentaro Miura nel suo capolavoro assoluto, Berserk. Dalla confezione fino alle articolazioni, passando per scolpitura, pittura e possibilità di posa, analizzeremo ogni aspetto di questa realizzazione che promette di diventare un pezzo imprescindibile per ogni fan del Guerriero Nero e del mondo dell'Eclisse.

Chi è Nosferatu Zodd?

Nosferatu Zodd, noto anche come Zodd l’Immortale, è uno dei personaggi più iconici e temuti di Berserk. Appare come un potente apostolo, in grado di trasformarsi in una gigantesca creatura demoniaca. Con oltre 300 anni di battaglie alle spalle, incarna l’archetipo del guerriero perfetto: vive solo per affrontare nemici degni, come Guts e il Cavaliere del Teschio, e dimostra un codice d’onore atipico per un demone, rifiutando di uccidere civili o divorare esseri umani.

Nel corso della serie, si distingue per la sua forza brutale, resistenza quasi illimitata, capacità di volo e abilità marziali sopraffine. Dopo l’Eclissi si unisce a Griffith e diventa uno dei suoi principali alleati nella Nuova Squadra dei Falchi.

Packaging

La confezione della SH Figuarts dedicata a Nosferatu Zodd colpisce immediatamente per il suo impatto visivo e per la cura dei dettagli. Il fronte della scatola presenta una grande finestra trasparente che consente di ammirare in anteprima la figure e i numerosi accessori inclusi, come le teste intercambiabili e le armi. Ai lati della finestra troviamo il nome del personaggio in verticale, Nosferatu Zodd, e il logo della serie Berserk, entrambi in bianco su sfondo scuro.

La parte inferiore è dominata da una suggestiva illustrazione del personaggio in forma umana, disegnata con uno stile che richiama fedelmente le tavole di Kentaro Miura. Il logo Tamashii Nations e quello di Bandai completano il lato inferiore del box, affiancati dal sigillo di autenticità per la distribuzione giapponese.

Il retro della confezione mostra invece la figure in diverse pose dinamiche, evidenziando la versatilità articolare del modello. Sono presenti inoltre alcuni primi piani dei volti intercambiabili e un focus sui dettagli scultorei e sull’armamento. Il layout visivo, con sfondo marrone e accenti artistici, rafforza l’atmosfera cupa e brutale tipica di Berserk.

Blister

Il blister interno della SH Figuarts di Nosferatu Zodd si presenta ordinato e ben strutturato, con ogni componente alloggiato in modo sicuro e visibile, mantenendo un layout che facilita l'accesso agli accessori senza compromettere la loro protezione.

Il contenuto include due volti intercambiabili, scolpiti con espressioni differenti per adattarsi alle varie pose da battaglia: uno dallo sguardo feroce e uno più neutro, entrambi fedeli al character design dell’anime Berserk. Completano le opzioni di personalizzazione due paia di mani alternative, che permettono di impugnare le armi o assumere pose più statiche e minacciose.

Tra le armi troviamo una grande mannaia sia in versione infoderata che sguainata, accompagnata dal relativo fodero, oltre a un’ascia dall’aspetto massiccio e grezzo, perfetta per ricreare le scene più violente del manga. Di particolare interesse per i collezionisti è la coppia di braccia incrociate, utile per ottenere una posa rilassata ma intimidatoria, spesso vista nel materiale illustrato ufficiale.

All’interno del blister è inclusa anche una bustina trasparente che contiene un accessorio in vero tessuto: una pelliccia che si applica sulle spalle della figure. Questo elemento, realizzato in scala e con attenzione al materiale, aggiunge un ulteriore livello di realismo al personaggio, replicando fedelmente l’aspetto che Zodd presenta nell’anime durante le sue apparizioni più iconiche.

Aspetto e posabilità

La SH Figuarts di Nosferatu Zodd si distingue per un’altezza di circa 20 cm, dimensione che non ha compromesso in alcun modo la snodabilità generale. La figure presenta articolazioni ben integrate su tutti gli arti principali, consentendo una vasta gamma di pose, dalle più dinamiche e aggressive a quelle più statiche e minacciose.

Realizzata interamente in PVC, è arricchita da una pelliccia applicata sulle spalle in vero tessuto, che simula con grande realismo la peluria vista nell’anime. La resa fisica del personaggio è notevole: la scultura enfatizza in modo efficace la sua muscolatura e la potenza espressiva anche nella forma umana, restituendo fedelmente l’aspetto intimidatorio del personaggio così come concepito da Kentaro Miura.

Grazie agli accessori inclusi, è possibile personalizzare l'esposizione della figure scegliendo tra armi differenti o la classica posa con le braccia incrociate, così da ricreare momenti iconici della serie. Il prodotto trova la sua massima espressività se affiancato ad altre figure della linea, in particolare alla SH Figuarts di Guts, con cui condivide alcuni degli scontri più memorabili della saga.

Ottima anche la resa cromatica: la colorazione della muscolatura è valorizzata da sfumature e ombreggiature ben dosate, prive di sbavature, che contribuiscono a donare profondità al corpo della figure. Le parti in metallo del cinturone e delle armi presentano un convincente effetto metallizzato, mentre i foderi sono realizzati in plastica con finitura effetto pelle. La stabilità risulta eccellente sia in pose statiche sia in configurazioni più dinamiche, garantendo un'esposizione sicura in ogni contesto.

Conclusioni

Con la realizzazione di Nosferatu Zodd per la linea SH Figuarts, Bandai conferma ancora una volta la propria abilità nel trasporre su scala ridotta personaggi complessi e iconici del panorama anime. La figure riesce a catturare perfettamente la brutalità e il carisma del personaggio anche nella sua forma umana, restituendone l’imponenza e la presenza scenica grazie a una scultura poderosa, una colorazione ben realizzata e una scelta intelligente di materiali, come la pelliccia in tessuto.

Ottima anche la snodabilità, che nonostante le dimensioni generose del personaggio, consente pose credibili e dinamiche, a tutto vantaggio dell’esposizione. La selezione degli accessori, seppur non ampissima, risulta funzionale e mirata: mani intercambiabili, armi iconiche, braccia incrociate e volti alternativi permettono una buona personalizzazione, mentre la pelliccia in tessuto aggiunge un ulteriore livello di realismo all’insieme.

Nosferatu Zodd sarà disponibile in Italia a giugno 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.