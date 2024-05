WOW! Collector Booster di Magic: The Gathering a tema Assassin’s Creed a soli 284€!

In attesa del primo trailer cinematico sul nuovo progetto Ubisoft Assassin's Creed Shadows, previsto per le 18.00 di oggi, Amazon propone un'offerta molto interessante per i fan della saga. Infatti, grazie a uno sconto del 12% offerto dallo store, oggi potete acquistare la confezione di 12 Collector Booster di Magic: The Gathering a tema Assassin’s Creed a soli 284,16€. Un vero affare, soprattutto se considerate il prezzo pieno di 324€. Questo set speciale include 12 Collector Booster, ognuno contenente 10 carte uniche, tra cui carte foil brillanti, rare e con illustrazioni alternative. Un vero tesoro per i fan di Magic e Assassin’s Creed!

Confezione di Collector Booster di Magic: The Gathering a tema Assassin’s Creed, chi dovrebbe acquistarla?

La confezione da 12 Collector Booster di Magic: The Gathering è un prodotto imperdibile per gli appassionati della saga di Assassin’s Creed e per i giocatori di Magic: The Gathering che desiderano espandere la propria collezione. Questo set è particolarmente indicato per gli utenti che desiderano abbellire il proprio mazzo con carte rare, foil brillanti e splendide illustrazioni con bordo alternativo che richiamano l'affascinante universo di Assassin’s Creed. Ogni busta offre un'esperienza di unboxing unica, caratterizzata dalla possibilità di trovare carte con foil in rilievo, carte con trama foil e persino una straordinaria carta serializzata con doppio arcobaleno foil; il regalo perfetto o l'acquisto ideale per i collezionisti alla ricerca di pezzi unici.

Inoltre, le esclusive carte con illustrazione estesa e senza bordo incluse nel Collector Booster offrono agli appassionati una prospettiva diversa e più immersiva sulla storia e sul carattere dei protagonisti di Assassin’s Creed, arricchendo l'esperienza di gioco di Magic: The Gathering.

Il prezzo per questa edizione speciale è di 284,16€, una proposta interessante per gli appassionati di entrambi i mondi che desiderano arricchire il proprio mazzo con carte rare ispirate alla saga di Assassin's Creed. Vi consigliamo quindi di non lasciarvi sfuggire l'occasione di portare a casa questa edizione speciale, soprattutto all'ottimo prezzo proposto oggi!

