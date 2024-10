Un nuovo livello di immersione per il tuo setup da gaming con questo monitor, oggi in OFFERTA!

Se siete appassionati di gaming e cercate un monitor che garantisca prestazioni eccellenti, la festa delle offerte Prime su Amazon è l'occasione perfetta per voi! Tra le offerte più allettanti, spicca il Samsung Odyssey G5 (modello S32CG554), disponibile a soli 229,90€, con uno sconto del 7% rispetto al prezzo più basso recente di 246,90€. Si tratta di un'occasione unica per arricchire la vostra postazione di gioco con un dispositivo all'avanguardia, progettato per offrire un'esperienza immersiva e fluida. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming.

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G5 si distingue per il suo design curvo con una curvatura 1000R, che avvolge letteralmente il campo visivo, consentendovi di immergervi completamente nelle vostre sessioni di gioco. Il display da 32 pollici con risoluzione WQHD 2K (2.560x1.440 pixel) offre immagini estremamente dettagliate e una qualità visiva superiore rispetto ai monitor standard Full HD. Questo significa colori più ricchi, neri profondi e una nitidezza che rende ogni scena di gioco vivida e coinvolgente. Il pannello VA assicura un'ottima resa cromatica e ampi angoli di visione, permettendovi di godere del massimo della qualità da qualsiasi angolazione.

Ma non è solo la qualità visiva a rendere questo monitor un must-have per i gamer. Con un refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), Samsung Odyssey G5 garantisce un'esperienza di gioco fluida e reattiva, perfetta per i titoli più veloci e competitivi. La tecnologia AMD FreeSync Premium integrata riduce al minimo il fenomeno dello screen tearing e degli scatti, assicurando un gameplay sempre fluido e senza interruzioni. Queste caratteristiche lo rendono una scelta ideale per chi desidera un monitor che possa gestire al meglio anche le situazioni più frenetiche, garantendo sempre la massima fluidità.

Samsung Odyssey G5 è inoltre equipaggiato con le tecnologie HDR10, che migliorano il contrasto e la resa dei colori, e Flicker Free, pensata per ridurre l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco. A completare la dotazione troviamo un ingresso HDMI, una porta Display Port e l'Eye Saver Mode, una modalità che protegge la vista riducendo la quantità di luce blu emessa dallo schermo.

Approfittando della festa delle offerte Prime, potete portarvi a casa questo monitor ad un prezzo davvero competitivo. Considerando le sue caratteristiche tecniche, Samsung Odyssey G5 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera un'esperienza di gioco immersiva e di alta qualità. Tuttavia, le scorte sono limitate e le offerte Prime non dureranno per sempre: non lasciatevi sfuggire questa occasione e migliorate subito la vostra esperienza di gioco con un monitor che combina tecnologia avanzata e design accattivante!

Vedi offerta su Amazon