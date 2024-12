Un controller calbato per una precisione TOP: Turtle Beach REACT-R oggi COSTA SOLO 34,98€!

Amanti dei videogiochi, non perdetevi questa occasione: il controller Turtle Beach REACT-R è in promozione su Amazon a soli 34,98€, con uno sconto del 22%!

Progettato per offrire il massimo delle prestazioni, il Turtle Beach REACT-R garantisce un’esperienza di gioco ottimizzata grazie alla funzione Superhuman Hearing, che vi permette di cogliere ogni dettaglio sonoro, dai passi degli avversari alle ricariche delle armi. I comandi audio integrati consentono di regolare rapidamente il volume del gioco e della chat, mentre la connessione per cuffie da 3,5 mm lo rende compatibile con qualsiasi headset cablato per un audio ancora più immersivo.

Il design preciso e reattivo include pulsanti dorsali e grilletti strutturati, un’accurata croce direzionale a otto direzioni e levette agili per un controllo totale durante le partite più intense. I due pulsanti mappabili permettono di personalizzare il controller in base alle vostre esigenze, offrendo un vantaggio strategico in ogni situazione.

Grazie ai motori a doppia vibrazione, il feedback tattile rende ogni partita ancora più coinvolgente, mentre la compatibilità ufficiale con Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10/11 lo rende perfetto per qualsiasi piattaforma.

Acquistatelo subito su Amazon e portate il vostro gameplay al livello successivo con il Turtle Beach REACT-R, oggi a soli 34,98€!