Lo spettacolare trailer di Boruto: Naruto The Movie, a giugno al cinema

È stato diffuso lo spettacolare trailer di Boruto: Naruto The Movie. Il film arriverà nei cinema italiani dal 23 al 25 giugno - elenco sale a breve disponibile e prevendite aperte dal 29 maggio su nexostudios.it - come un appuntamento speciale e imperdibile per festeggiare i dieci anni dall'uscita nelle sale giapponesi. Il film scritto da Masashi Kishimoto (autore del manga Naruto) assieme ad Ukyo Kodachi, diretto da Hiroyuki Yamashita è il sequel ufficiale di Naruto.

Boruto: Naruto The Movie fa parte della nuova Stagione Anime al Cinema, un progetto esclusivo di Nexo Studios e distribuito in collaborazione con Yamato Video, con i media partner Radio DEEJAY media partner Cultura POP, MYmovies, ANiME GENERATION.

La trama di Boruto: Naruto The Movie

Il protagonista è Boruto, un ragazzo che non ha lo stesso sogno del padre: non desidera infatti diventare Hokage, ma diventare un forte ninja per poter proteggere il villaggio. Boruto è un personaggio più contemporaneo, meno idealista (pur avendo nobili intenti, non disdegna scorciatoie e mezzi sleale per perseguire il suo scopo) e più disilluso, tanto da rappresentare una rottura con l’eroe classico e segnare un passaggio importante per tutti coloro che sono cresciuti con Naruto.

Sono passati alcuni anni dalla fine della guerra dei Ninja. Naruto Uzumaki ora è il settimo Hokage del Villaggio della Foglia e spesso le responsabilità per il villaggio lo portano a trascurare la famiglia. Questo gli crea molti attriti soprattutto con il figlio maggiore, Boruto, che lo accusa di trascurare la famiglia per i suoi impegni burocratici e quindi decide di farsi allenare dal suo storico rivale, e migliore amico, Sasuke. Gli esami dei Chunin sono alle porte e Boruto è fermamente intenzionato a mettersi in mostra. All’esame partecipano tanti giovani ninja, tra cui Sarada Uchiha, figlia di Sasuke e Sakura, Shikadai Nara, figlio di Shikamaru, e il misterioso Mitsuki, compagno di squadra di Boruto. La via degli Shinobi sarà messa nuovamente in discussione, e una nuova minaccia incomberà sul villaggio…

Lo staff di Boruto: Naruto The Movie

REGIA: Hiroyuki Yamashita

SOGGETTO: Masashi Kishimoto

SCENEGGIATURA/SCREENPLAY: Masashi Kishimoto, Ukyo Kodachi

STORYBOARD: Hiroyuki Yamashita, Norio Matsumoto, Tsuneo Kobayashi, Yoriyasu Kogawa, Yuzo Sato, Masaaki Endo, Naoki Kobayashi, Shingo Tamaki

MUSICHE: -yaiba-, Yasuharu Takanashi

DIALOGHI: Andrea Rotolo

DIRETTORE DEL DOPPIAGGIO: Max Di Benedetto

CAST INTL: Yuko Sanpei, Junko Takeuchi, Cocoro Kikuchi, Chie Nakamura, Noriaki Sugyama, Daisuke Namikawa

CAST ITALIANO: Leonardo Graziano, Sebastiano Tamburrini, Emanuela Pacotto, Alessandro Rigotti, Giulia Bersani, Maurizio Merluzzo, Andrea Colombo Giardinelli