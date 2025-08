Hot Toys amplia la propria collezione Movie Masterpiece con una nuova action doll in scala 1/6 dedicata a uno dei membri più iconici del team Marvel per eccellenza: The Thing, tratto dal film The Fantastic Four: First Steps, già disponibile nelle sale da luglio 2025. Il lungometraggio, diretto da Matt Shakman, rappresenta il secondo reboot cinematografico dei Fantastici Quattro e segna l’inizio della Fase Sei del Marvel Cinematic Universe, portando gli spettatori su Terra-828, una realtà alternativa con uno stile retrò-futuristico anni ’60. In questo nuovo universo, il gruppo si troverà a fronteggiare minacce cosmiche come Galactus e Silver Surfer.

The Thing - Hot Toys

La figure di Ben Grimm, meglio conosciuto come The Thing, è realizzata con materiali di alta qualità come PVC, ABS e tessuto, e colpisce per la fedeltà con cui riproduce il suo inconfondibile corpo roccioso. Il costume, in tessuto blu e bianco a costine, richiama l’estetica classica della squadra dei Fantastici Quattro e include una parte superiore removibile, che consente di esporre la figura anche a petto nudo. La presenza di una cintura con logo FF e stivali scolpiti con cura contribuisce a completare un look potente e raffinato.

La doll è dotata di due teste intercambiabili, una con look classico e una con barba, entrambe con tecnologia rolling-eyeball, che permette di regolare lo sguardo e aumentare la personalizzazione. Inclusi nella confezione troviamo sei mani intercambiabili, una basetta espositiva a tema e, in alcune edizioni speciali, anche una carta da collezione in metallo, fornita in una vetrina protettiva.

Prezzo e data di uscita

Distribuita ufficialmente in Europa da Heo, l’action doll di The Thing è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio è previsto entro la fine del 2026. Un’occasione imperdibile per tutti i fan dei Fantastici Quattro e per i collezionisti della linea Hot Toys.