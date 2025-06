Il celebre studio Premium Collectibles Studio (PCS) ha aperto ufficialmente i preordini per una nuova statua da collezione dedicata a The Last Ronin, il capitolo più oscuro, drammatico e acclamato della saga delle Teenage Mutant Ninja Turtles. Un'opera che si distacca completamente dal tono scanzonato delle origini, per abbracciare atmosfere cupe e cariche di pathos, portando al centro della scena l’ultimo fratello rimasto, impegnato in un doloroso viaggio di vendetta e redenzione.

The Last Ronin - PCS

La statua, realizzata in scala 1:10 e alta circa 25 cm, cattura con grande maestria l’essenza del protagonista, raffigurato in una posa d’attacco dinamica, armato con le iconiche armi appartenute ai suoi fratelli caduti: i sai di Raffaello, il bo di Donatello e i nunchaku di Michelangelo. Ogni dettaglio del personaggio, dal costume scuro e lacerato ai lineamenti duri del volto, comunica la sofferenza e la determinazione che guidano le sue azioni.

Particolarmente suggestiva è la composizione scenica, arricchita dalla presenza evanescente degli spiriti dei tre fratelli mutanti. Le figure spettrali, raffigurate sullo sfondo in toni eterei tra il blu e il verde, donano profondità e significato alla scena, enfatizzando la solitudine del protagonista ma anche il legame eterno che lo unisce ai suoi compagni caduti. La scelta cromatica e il contrasto tra i colori freddi dello sfondo e le tinte più cupe del Ronin intensificano il senso di malinconia e risolutezza che permea l’intera opera.

Prezzo e data di uscita

Questa nuova proposta di PCS rappresenta un tributo artistico e narrativo all’universo TMNT, ma soprattutto al fumetto The Last Ronin, divenuto in breve tempo un cult per fan e collezionisti. La statua sarà distribuita ufficialmente in Italia tramite Cosmic Group, con uscita prevista per la metà del 2026. Il prezzo consigliato si aggira intorno ai 500,00 euro.