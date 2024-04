Surfshark VPN: fino all'85% di sconto e 2 mesi GRATIS!

Per chi è in cerca del migliore servizio VPN che non solo si distingua per aver ricevuto numerose lodi nel settore ma che offra anche vantaggi significativi in termini di costo sia per nuovi abbonamenti sia per il rinnovo di quelli esistenti, SurfShark rappresenta un'opportunità da non perdere. Questa VPN, che propone sconti fino all'85%, emerge come una delle opzioni più accessibili del mercato, mantenendo al contempo un alto standard di sicurezza per la privacy online.

Vedi offerta su Surfshark VPN

Surfshark VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Queste promozioni prevedono anche due mesi gratis aggiuntivi, disponibili anche per chi sceglie l'abbonamento annuale, un'opzione che normalmente si limita a offrire solo una riduzione di prezzo. L'accesso allo sconto più elevato, l'85%, si ottiene con la sottoscrizione del piano biennale "SurfShark Starter", configurandosi come un'opzione leggermente più vantaggiosa rispetto agli altri piani disponibili.

Sfruttare la promozione di SurfShark vuol dire garantirsi una delle VPN più convenienti dal punto di vista economico ma anche una delle più efficaci sul mercato, capace di garantire alte velocità di connessione, un ampio assortimento di server in diversi paesi e caratteristiche avanzate per la sicurezza. Tra queste ultime, vi è il kill switch automatico, che disconnette Internet nel caso in cui la connessione VPN cada inaspettatamente, assicurando così la protezione dei vostri dati.

In aggiunta, SurfShark non conserva i log di navigazione, garantendo una privacy online senza compromessi. Offre anche il supporto per l'utilizzo su un numero illimitato di dispositivi con un unico abbonamento, rendendola la soluzione perfetta tanto per utenti singoli quanto per le famiglie. Questo significa la possibilità di proteggere tutti i vostri dispositivi, dai computer agli smartphone, fino ai tablet e alle smart TV, senza la necessità di abbonamenti separati per ciascuno.

Se la privacy in rete e la sicurezza informatica sono essenziali nella vostra vita digitale, questa offerta di Surfshark costituisce una scelta intelligente ed economica, combinando funzionalità di punta, semplicità d'uso e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

