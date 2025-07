Le nuove action figure McFarlane ispirate al Superman di James Gunn sorprendono per qualità costruttiva, fedeltà al design e solidità generale. Nonostante qualche mancanza sul fronte accessori e una gestione del packaging che potrebbe non soddisfare tutti, si tratta di una linea che conferma l’ottimo lavoro svolto dal produttore nel settore delle licenze cinematografiche DC.

Dopo mesi di attesa e anticipazioni, è finalmente arrivato il momento di mettere le mani sulle prime action figure ufficiali dedicate a Superman, il nuovo film del DCU targato DC Studios. McFarlane Toys inaugura la sua prima wave di action figure di Superman per la linea DC Multiverse, portando sugli scaffali alcuni dei protagonisti della pellicola, con una cura per il dettaglio e l’articolazione che ormai è un marchio di fabbrica per il brand.

In questa recensione andremo ad analizzare da vicino alcune delle figure che abbiamo ricevuto in redazione: le versioni principali dell'Uomo d'Acciaio e l’interessante debutto di Metamorpho, un personaggio forse meno noto al grande pubblico ma decisamente affascinante. All'appello mancano Lex Luthor e Ultraman, ma le figure che abbiamo tra le mani sono più che sufficienti per farci un’idea chiara sulla qualità generale della wave.

Che siate collezionisti esperti o semplici appassionati incuriositi dal rilancio cinematografico dell’icona DC, vi portiamo nel dettaglio ogni aspetto di queste nuove uscite: dal packaging al design, passando per sculpt, pittura e posabilità. Pronti a volare con noi?

Chi è Superman del nuovo DCU?

Superman è il film che inaugura ufficialmente il nuovo DC Universe guidato da James Gunn e Peter Safran. Diretto dallo stesso Gunn, il film propone una nuova interpretazione dell’Uomo d’Acciaio, interpretato da David Corenswet, incentrata sull’equilibrio tra la sua eredità kryptoniana e l’umanità trasmessagli dai Kent. In un mondo dove gli eroi iniziano a farsi conoscere, Superman rappresenta un simbolo di speranza, giustizia e compassione. Il film introdurrà nuovi volti e rivisitazioni di personaggi storici, segnando il primo vero passo di un universo narrativo condiviso che punta a unire fedelmente le radici fumettistiche con una nuova visione cinematografica.

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Le nuove action figure della linea DC Multiverse di McFarlane Toys ispirate al film Superman del DCU si presentano in confezioni in cartone dallo stile sobrio ma ben riconoscibile, ognuna dedicata a un singolo personaggio.

Il design dei box segue il layout consolidato della linea, con la parte frontale che mostra chiaramente il logo Multiverse, il nome del personaggio e il nuovo simbolo di Superman, tratto direttamente dal film. Le confezioni in cartoncino presentano una grande finestra trasparente frontale che consente una visione completa della figure, un dettaglio non da poco per i collezionisti che amano valutare la qualità del prodotto prima dell’acquisto. A colpire positivamente è anche l’illustrazione sul retro, che mostra una versione stilizzata del personaggio con linee pulite e colori accesi.

In ogni caso, le tre figure arrivate rappresentano al meglio la varietà e l’interesse della wave: due versioni di Superman (standard e battle damaged) e Metamorpho, il cui sculpt risulta particolarmente dettagliato. Un assaggio convincente della linea, in attesa di mettere le mani anche sulle restanti uscite.

Superman DC Multiverse

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Passando all’analisi del prodotto, le figure McFarlane Toys si confermano solide e ben realizzate, grazie a una struttura in plastica rigida che restituisce un’ottima sensazione di robustezza al tatto. Le articolazioni, ben serrate, mantengono nel tempo la giusta tensione, evitando quel rilassamento che spesso compromette la tenuta delle pose espositive. Una caratteristica che consente di posizionare le action figure su mensole o scaffali senza troppe preoccupazioni per la loro stabilità.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Come da tradizione per la linea DC Multiverse, ogni figure presenta un foro sotto la suola che ne consente l’aggancio a supporti espositivi (non inclusi in confezione). Un’assenza che si fa sentire, soprattutto considerando la fascia di prezzo e l’orientamento da collezione del prodotto.

Tra gli aspetti meno convincenti segnaliamo il mantello dell’Uomo d’Acciaio, realizzato in plastica morbida anziché in tessuto con anima metallica, una scelta che limita fortemente la dinamicità delle pose. Sul fronte degli accessori, la dotazione si riduce alla sola presenza di una coppia di mani extra, senza teste alternative, effect parts o ulteriori elementi che avrebbero potuto arricchire la proposta complessiva.

Immagine 1 di 4

Immagine 2 di 4

Immagine 3 di 4

Immagine 4 di 4

Conclusioni

Nonostante qualche piccola mancanza dal punto di vista degli accessori e alcune scelte produttive discutibili, come il mantello in plastica o l’assenza di stand inclusi, la nuova linea di action figure McFarlane dedicate al film Superman di James Gunn rappresenta una proposta più che valida per i collezionisti. La qualità costruttiva è elevata, con materiali resistenti, giunture ben calibrate e una fedeltà estetica ai personaggi che premia l’occhio attento del fan.

Le figure, pur prive di plastica nella confezione, sono ben protette e mostrano un buon livello di dettaglio già al primo sguardo. McFarlane continua quindi a confermare il proprio impegno nel proporre prodotti accessibili, ma di grande impatto visivo, capaci di soddisfare tanto il collezionista esigente quanto chi desidera semplicemente portarsi a casa un pezzo del DC Universe cinematografico.

In attesa di vedere il film sul grande schermo, queste figure anticipano già atmosfere, costumi e caratterizzazioni che promettono molto bene. Un’ottima aggiunta per qualsiasi collezione a tema DC.