MINIMO STORICO! HP Pavilion x360 a un prezzo SHOCK! (-100€)

Tra le tante offerte disponibili su Amazon, spicca una promozione molto interessante per gli utenti alla ricerca di un nuovo portatile. Infatti, grazie a uno sconto del 13% offerto dallo store, oggi potete risparmiare sull'acquisto di HP Pavilion x360, oggi in offerta a soli 699,99€, il prezzo più basso mai registrato per questo prodotto. Un ottimo affare, soprattutto se considerate il ribasso di 100€ sul prezzo originale di 799,99€. Dotato di processore Intel Core I5-1335U, 8GB di RAM DDR4 e un SSD da 256GB Pcle NVMe, il laptop HP offre un display touch da 14" IPS micro-edge FHD, con audio premium B&O e Windows 11 Home preinstallato. L'offerta comprende un design elegante in argento, una tastiera retroilluminata e l'ultima connettività per garantire la massima efficienza ovunque vi troviate.

HP Pavilion x360, chi dovrebbe acquistarlo?

HP Pavilion x360 14-ek1001sl è la soluzione ideale per gli utenti alla ricerca di un notebook versatile e potente in grado di soddisfare esigenze diverse, dalla produttività quotidiana all'intrattenimento. Con il suo processore Intel Core I5-1335U e la scheda grafica Intel Iris Xe, è particolarmente indicato per chi lavora con applicazioni di Microsoft Office, strumenti di client management, video editing e computer grafica. La sua memoria RAM da 8GB DDR4 e l'SSD da 256GB garantiscono prestazioni rapide e affidabili, mentre lo schermo touch Full HD da 14 pollici offre un'esperienza visiva coinvolgente.

Hp Pavilion x360 è la scelta ideale per chi lavora in mobilità: infatti, questo notebook offre fino a 9 ore e mezza di autonomia e la possibilità di una ricarica rapida del 50% in circa 45 minuti. Inoltre, il design sofisticato con chassis in argento, tastiera in plastica riciclata e audio di alta qualità B&O ne fanno un dispositivo non solo funzionale, ma anche esteticamente gradevole.

Al prezzo speciale di 699,99€, con 100€ di sconto sul prezzo originale di 799,99€, HP Pavilion x360 rappresenta un'ottima scelta per gli utenti in cerca di un dispositivo affidabile, potente e con grande attenzione alla sostenibilità. Con prestazioni elevate, un display di qualità e una batteria di lunga durata, è consigliato a professionisti e studenti che necessitano di un compagno affidabile per il lavoro e la vita di tutti i giorni.

