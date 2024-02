OTTIMA stampante Epson XP-6100 ora in SCONTO: -15%!

La Epson Expression Premium XP-6100 è una stampante multifunzione wireless estremamente affidabile – ma conoscete di sicuro il marchio Epson proprio per le sue stampanti. Ecco: sarete felici di sapere che ora potete portarla a casa risparmiando il 15%, al costo speciale di soli 116,89€: un'offerta da cogliere al volo se state cercando la stampante giusta per completare la vostra postazione domestica da smart work, considerando che include anche il kit di manutenzione per l'inchiostro nero.

Stampante Epson Expression Premium XP-6100, chi dovrebbe acquistarla?

L'Epson Expression Premium XP-6100 si presenta come la scelta ideale per coloro che mirano a combinare qualità e convenienza nella stampa. Questa stampante multifunzione è progettata per elevare ogni dettaglio nelle stampe fotografiche e garantire chiarezza nei documenti di testo. Grazie al set di inchiostri a pigmenti e a base acqua Claria Premium, le immagini si distinguono per la loro nitidezza e qualità, mentre i testi risultano ben definiti. Adatta sia agli appassionati di fotografia che ai professionisti che operano da casa, la XP-6100 offre funzionalità come la stampa fronte/retro e la flessibilità di un doppio vassoio per la carta.

La stampante è anche in grado di soddisfare le esigenze di utenti con diverse tipologie di stampa, offrendo opzioni standard o XL per le cartucce di inchiostro e permettendo di controllare i costi in base alla frequenza di utilizzo. Le cartucce separate consentono la sostituzione solo del colore esaurito, riducendo gli sprechi e i costi operativi. Per chi vive uno stile di vita dinamico e connesso, la possibilità di stampare in mobilità tramite le app Epson iPrint e la connettività Wi-Fi e Wi-Fi Direct è un valore aggiunto.

In offerta a soli 116,89€, con un risparmio rispetto al prezzo originale di 137,69€ e con il kit di manutenzione incluso, questa stampante Epson XP-6100 rappresenta un equilibrato compromesso tra qualità e convenienza. Si configura come la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e versatile senza dover rinunciare allo stile.

