UTILISSIMA telecamera di sicurezza per esterni a soli 50€!

La telecamera di sicurezza EZVIZ C8C Lite è una soluzione affidabile e conveniente per proteggere la vostra casa durante tutto l'anno. Grazie alla sua capacità motorizzata a 360°, offre una copertura completa dell'area esterna, consentendovi di monitorare ogni angolo con facilità. La risoluzione 1080p e la visione notturna fino a 30 metri garantiscono immagini chiare e dettagliate, sia di giorno che di notte. Con il rilevamento delle persone attivato da intelligenza artificiale, riceverete notifiche istantanee su qualsiasi movimento rilevato nella zona personalizzata, consentendovi di reagire prontamente a qualsiasi potenziale minaccia. La resistenza alle intemperie e la compatibilità con Alexa rendono la EZVIZ C8C Lite una scelta versatile e affidabile per migliorare la sicurezza della vostra casa. Approfittate dell'offerta su Amazon per aggiungere questo dispositivo prezioso al vostro sistema di sicurezza domestica al prezzo conveniente di soli 49,99€ invece di 69,99€.

Telecamera di sicurezza EZVIZ C8C Lite per esterni, chi dovrebbe acquistarla?

La telecamera di sicurezza EZVIZ C8C Lite è stata progettata per offrire una protezione completa e affidabile agli spazi esterni della vostra abitazione o azienda. Grazie alla sua ampia copertura a 360°, con rotazione orizzontale fino a 352° e verticale fino a 95°, garantisce una sorveglianza senza punti ciechi dell'area circostante. Dotata di un sofisticato algoritmo di intelligenza artificiale per il rilevamento delle persone, questa telecamera è in grado di identificare movimenti sospetti e inviare notifiche istantanee direttamente al vostro smartphone o dispositivo mobile. Questo vi permette di rimanere sempre aggiornati in tempo reale su ciò che accade intorno alla vostra proprietà, garantendo una maggiore tranquillità e sicurezza.

La telecamera di sicurezza EZVIZ C8C Lite offre una protezione affidabile e completa per gli spazi esterni, garantendo una visione chiara e un audio di alta qualità. Dotata di certificazione IP65, è progettata per resistere agli agenti atmosferici, assicurando prestazioni affidabili in qualsiasi condizione meteorologica. Il microfono integrato con cancellazione del rumore offre un audio nitido e cristallino, consentendovi di ascoltare chiaramente ciò che accade intorno alla vostra proprietà. Questa funzionalità è particolarmente utile per chi desidera non solo una sorveglianza visiva, ma anche acustica degli spazi esterni. Grazie alla sua compatibilità con dispositivi mobili, potete rimanere connessi e controllare la vostra telecamera ovunque voi siate, garantendo una maggiore tranquillità e sicurezza.

La telecamera di sicurezza EZVIZ C8C Lite è attualmente disponibile su Amazon al prezzo promozionale di 49,99€, rispetto al costo originale di 69,99€, rappresentando un'ottima opportunità per chi cerca una soluzione affidabile per la sicurezza degli spazi esterni. Con funzionalità avanzate come il rilevamento di persone tramite AI, una qualità audio superiore e la resistenza alle intemperie con certificazione IP65, questa telecamera offre prestazioni elevate e una protezione completa per la vostra proprietà.

Vedi offerta su Amazon