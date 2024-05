ESCLUSIVA Amazon: auricolari CMF Buds by Nothing a 35€!

Gli auricolari CMF Buds by Nothing sono la scelta ideale per gli amanti della musica che desiderano qualità del suono e funzionalità avanzate. Con cancellazione attiva del rumore, modalità "trasparenza" e controllo ambientale, questi auricolari offrono un’esperienza audio di alta qualità. La tecnologia Ultra Bass 2.0 e l’audio HD DIRAC garantiscono un suono avvolgente. Inoltre, la resistenza all’acqua IP54 li rende adatti a ogni situazione. Collegabili a due dispositivi contemporaneamente, promettono fino a 35,5 ore di riproduzione. Acquistateli oggi su Amazon a soli 34,99€ invece di 39€.

Auricolari wireless CMF Buds by Nothing, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari CMF Buds by Nothing sono un’opzione ideale per gli amanti della musica che non vogliono rinunciare alla qualità del suono e alla praticità d’uso. La loro tecnologia di cancellazione attiva del rumore fino a 42 dB li rende perfetti per chi desidera isolarsi dal mondo esterno e immergersi completamente nelle proprie playlist preferite, senza distrazioni. La modalità trasparenza, invece, è una funzione pensata per chi vuole rimanere consapevole dell’ambiente circostante, utile in situazioni in cui la sicurezza o la comunicazione diretta con altri è fondamentale.

Gli auricolari CMF Buds by Nothing sono dotati della tecnologia Ultra Bass 2.0, che assicura un’esperienza sonora intensa e profonda, rendendo ogni brano più avvolgente. Questi auricolari sono ideali anche per chi utilizza frequentemente il proprio dispositivo per chiamate in movimento: con 4 microfoni HD e la Tecnologia Voce Chiara, garantiscono conversazioni limpide. Inoltre, la lunga autonomia di 35,5 ore con il case di ricarica li rende un compagno affidabile per tutta la giornata, evitando interruzioni durante le sessioni di ascolto prolungate.

Chi è CMF by Nothing? CMF by Nothing è una sottomarca di Nothing, un’azienda tecnologica fondata da Carl Pei, co-fondatore di OnePlus. Lanciata nel 2023, CMF si concentra su prodotti tecnologici dal design semplice e funzionale a prezzi accessibili. La gamma iniziale include auricolari, smartwatch e caricabatterie, tutti caratterizzati da un’estetica minimalista e dall’attenzione alla qualità dei materiali e delle prestazioni. L’obiettivo di CMF è rendere la tecnologia di design più accessibile al grande pubblico, mantenendo gli standard di innovazione e stile distintivi di Nothing.

In sintesi, gli auricolari CMF Buds by Nothing sono un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza sonora di buona qualità a un prezzo accessibile di 34,99€. Grazie alla loro avanzata tecnologia di cancellazione del rumore, al suono di alta qualità e alla lunga durata della batteria, offrono un’esperienza d’ascolto perfetta in qualsiasi situazione. La resistenza all’acqua e la personalizzazione tramite l’app dedicata li rendono adatti a ogni tipo di utente.

