Smart TV Samsung Neo QLED 8K 65" a metà prezzo: -48%!

Se avete in mente di acquistare una smart TV Samsung di grandi dimensioni, ecco l'offerta Prime Day perfetta per voi. La smart TV Samsung Neo QLED 8K 65" rappresenta l'ultima novità in ambito di intrattenimento domestico, ed è disponibile su Amazon a un prezzo irripetibile di 1.399€, rispetto al costo originale di 2674,67€; ciò significa che vi sarà garantito uno sconto del 48%. Questo televisore con tecnologia Quantum Matrix Pro assicura una definizione dei dettagli senza pari in ogni contesto di illuminazione, grazie ai suoi innovativi Mini LED. Il processore Neural Quantum 8K porta le immagini a un nuovo livello di definizione 8K, mentre il design Infinity Screen minimizza i bordi per un'esperienza visiva senza precedenti. Il suono Dolby Atmos e OTS Pro vi immergerà totalmente nell'azione, e con il DVB-T2 sarete sempre pronti per ogni futura evoluzione della trasmissione TV digitale.

Smart TV Samsung Neo QLED 8K 65", chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Samsung Neo QLED 8K da 65 pollici è l'opzione ideale per gli appassionati di cinema che desiderano portare l’esperienza di visione a un livello superiore, direttamente nella comodità del proprio salotto. Grazie alla Tecnologia Quantum Matrix Pro, con innovativi Mini LED per dettagli ultra definiti in ogni singolo contrasto, e al Processore Neural Quantum 8K che trasforma le immagini di ogni sorgente nella straordinaria definizione 8K, questa smart TV si posiziona all'avanguardia per qualità d'immagine e capacità di elaborazione. È adatta a chi non vuole scendere a compromessi sulla qualità visiva, promettendo neri profondi e una resa cromatica eccezionale.

Oltre alle funzionalità visive avanzate, questo televisore offre una nuova dimensione sonora grazie a Dolby Atmos e OTS Pro, rendendolo il prodotto ideale per gli audiofili che cercano un suono che segue perfettamente l'azione, creando un ambiente audio immersivo. Gli appassionati di gaming troveranno inoltre un alleato nella tecnologia FreeSync Premium Pro AMD per un'esperienza di gioco fluida, senza scatti e con bassa latenza. Infine la modalità EyeComfort e la tecnologia anti-riflesso assicurano un comfort visivo prolungato a tutti gli spettatori.

Acquistare la smart TV Samsung Neo QLED 8K 65" significa entrare in una nuova era dell'intrattenimento domestico. Con le sue tecnologie avanzate, offre un'esperienza visiva e sonora straordinaria. È perfetta per gli amanti del cinema, delle serie TV, degli appassionati di gaming e per chi desidera godersi lo sport come mai prima d'ora. Al prezzo di 1.399€ invece di 2.674,67€, rappresenta un investimento per l'intrattenimento nella propria casa.

