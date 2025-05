Bandai ha aperto ufficialmente i preordini per una delle uscite più attese dagli appassionati di Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: si tratta della nuova SH Figuarts di Shinobu Kocho, il Pilastro degli Insetti, che entrerà a far parte dell’apprezzata linea di action figure di Tamashii Nations. La figure è realizzata in PVC e ABS, misura circa 13 cm di altezza e rappresenta un perfetto connubio tra estetica, articolazione e accessori, pensato per soddisfare tanto i collezionisti quanto i fan dell’anime.

Shinobu Kocho - SH Figuarts

Il personaggio, amato per la sua grazia letale e il suo carattere enigmatico, viene riprodotto fedelmente nella sua uniforme da sterminatrice di demoni, completa del caratteristico haori a motivi di farfalla. Tra gli accessori inclusi nella confezione troviamo quattro espressioni facciali intercambiabili, tre paia di mani aggiuntive, e la sua iconica katana nichirin, disponibile sia in versione sfoderata che inserita nel fodero. Questi elementi, insieme ai numerosi punti di snodo, consentono di ricreare le pose dinamiche e i movimenti aggraziati che contraddistinguono la tecnica di combattimento di Shinobu.

All’interno dell’universo narrativo di Demon Slayer, Shinobu Kocho ricopre un ruolo fondamentale in quanto Pilastro degli Insetti, una delle più alte cariche all’interno dei Corpi degli Ammazzademoni. A differenza degli altri cacciatori, non utilizza la forza fisica per decapitare i demoni, ma si affida a un letale veleno a base di glicine che inietta nei nemici attraverso la lama della sua spada, sfruttando la cosiddetta Respirazione delle Farfalle.

Prezzo e data di uscita

La data di uscita sul mercato giapponese è fissata per settembre 2025, mentre in Italia la distribuzione sarà curata da Cosmic Group, che ne prevede il rilascio per novembre 2025. Il prezzo consigliato al pubblico è di 85,00 euro, una cifra in linea con la qualità costruttiva e il livello di dettaglio a cui Bandai ha abituato i suoi collezionisti.