Secretlab Dragon Ball Z Goku Edition: ergonomia da Super Saiyan per la massima comodità!

Se siete fan di Dragon Ball Z e alla ricerca di una sedia da gaming che unisca comfort ergonomico e stile, la Secretlab TITAN Evo Dragon Ball Z Goku Edition è la soluzione ideale per voi. Questa edizione speciale, realizzata in collaborazione con Toei Animation per celebrare i 40 anni del franchise, si distingue per un design che richiama l'iconico Goku e il suo indomabile spirito guerriero. Rivestita in tessuto SoftWeave Plus, la sedia riproduce i colori distintivi dell'abbigliamento di Goku: l'arancione e il blu del suo Gi, con dettagli che ricordano le sue epiche battaglie, inclusi gli strappi e le sovrapposizioni cromatiche che evocano i momenti in cui raggiunge la forma Super Saiyan.

SecretLab Titan Evo Dragon Ball Z, perché acquistarla?

Dal punto di vista ergonomico, questa sedia garantisce una seduta altamente personalizzabile, grazie al supporto lombare 4D L-ADAPT, che si adatta perfettamente alla vostra postura, offrendo un sostegno ottimale per lunghe sessioni di gaming o lavoro. La base della seduta, chiamata proprietary pebble seat base, è progettata per distribuire uniformemente la pressione, permettendovi di sedere in diverse posizioni senza mai compromettere il comfort. Inoltre, la schiuma a freddo brevettata garantisce un'imbottitura ferma ma confortevole, capace di ridurre lo stress muscolare anche dopo molte ore.

Un altro dettaglio iconico è la presenza dei simboli 亀 (Kame) e 界王 (Kai-oh), rispettivamente sul davanti e sul retro della sedia, che richiamano il periodo di allenamento di Goku alla Scuola delle Tartarughe e sotto la guida del Re Kaioh. Sul lato sinistro della seduta è presente anche la celebre sfera del drago a quattro stelle, che simboleggia l'inizio del viaggio di Goku.

Disponibile sul sito ufficiale Secretlab al prezzo di 644€, questa sedia rappresenta un must-have per tutti gli appassionati di Dragon Ball Z che vogliono arricchire la propria postazione di gioco o di lavoro con un pezzo unico e celebrativo. Il suo design, combinato con le caratteristiche ergonomiche avanzate, la rende una delle migliori opzioni sul mercato per chi cerca una sedia da gaming con uno stile inconfondibile e la massima comodità.

