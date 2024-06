Sconti fino al 75% su Nintendo eShop: ecco come risparmiare con le Gift Card

Approfittate di questa ottima occasione! Nintendo eShop vi presenta sconti fino al 75% su un'ampia selezione di giochi, offrendovi la chance di aggiungere alla vostra collezione alcuni dei titoli più amati a prezzi incredibilmente vantaggiosi. Con le promozioni correnti di piattaforme come CD Keys, Instant Gaming ed Eneba, potete realizzare ulteriori risparmi notevoli!

Offerte Nintendo eShop, perché approfittarne?

Tra le promozioni più allettanti, segnaliamo Super Mario Maker 2, ora disponibile a soli 39,99€ anziché 59,99€. Questo gioco vi invita a dar vita a livelli personalizzati, spingendo la creatività al massimo in un universo familiare ma sempre sorprendente.

Un altro capolavoro da non perdere è Hogwarts Legacy, proposto a 29,99€ invece di 59,99€. Immergetevi nelle avventure del mondo magico di Harry Potter, esplorando luoghi iconici e incantando con magie straordinarie.

Sfruttare queste offerte significa accedere ad alcuni dei migliori giochi Nintendo a prezzi ridotti, oltre alla possibilità di esplorare nuovi mondi senza gravare sul budget. Queste promozioni sono un'occasione d'oro per chi desidera ampliare la propria libreria digitale o per chi vuole avventurarsi in esperienze di gioco mai considerate a prezzo pieno.

Offerte Nintendo eShop, come massimizzare il risparmio

Le occasioni di risparmio si estendono oltre i giochi stessi. Acquistando gift card scontate da rivenditori come CD Keys, Instant Gaming ed Eneba, potete godere di ulteriori vantaggi economici. Ad esempio, è possibile acquistare una gift card da 50€ a soli 45,99€ su Instant Gaming, permettendo un risparmio extra sui vostri acquisti futuri. Questi siti offrono diverse opzioni per chi cerca di massimizzare il valore degli acquisti.

In definitiva, con riduzioni fino al 75% sul Nintendo eShop e l'opportunità di acquistare gift card a prezzi vantaggiosi, questo è il momento perfetto per arricchire la vostra collezione di giochi senza svuotare il portafoglio. Non lasciatevi sfuggire queste occasioni straordinarie per godere al massimo dell'universo dei videogiochi Nintendo!

Vedi su Nintendo eShop