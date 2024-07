Questa smart TV Samsung 4K è SCONTATA del 55%!

State cercando una smart TV che sia anche perfetta per il gaming? Oggi Unieuro vi consente di portarvi a casa l'ultimo modello di Samsung TV Neo QLED 4K a soli 749,00€, grazie a un incredibile sconto del 55% sul prezzo originale di 1.699,00€. Questo magnifico Smart TV da 50 pollici offre una risoluzione 4K incredibile grazie al suo Processore Neural Quantum 4K con intelligenza artificiale, che rende ogni dettaglio luminoso e definito come mai prima. Il suo elegante design NeoSlim si integra perfettamente in ogni ambiente, mentre la tecnologia Quantum Matrix garantisce una qualità dell'immagine superiore con dettagli incredibilmente nitidi. Godetevi un'esperienza sonora multidimensionale con Dolby Atmos e non fatevi distrarre grazie allo schermo con pellicola anti-riflesso. Con il Gaming Hub, il divertimento è assicurato e potrete accedere a un vasto catalogo di giochi. Inoltre, lo Smart Hub organizza tutti i vostri contenuti preferiti in un'unica piattaforma. Lasciate che Samsung TV Neo QLED 4K trasformi il vostro modo di godervi la TV e i contenuti multimediali.

Samsung TV QE50QN94CATXZT Neo QLED 4K, chi dovrebbe acquistarla?

La smart TV Samsung TV Neo QLED 4K rappresenta l'opzione ideale per gli appassionati di cinema e serie TV alla ricerca di un'esperienza visiva e sonora di altissimo livello direttamente nel confort del proprio salotto. Grazie alla sua risoluzione 4K e alla tecnologia Neo QLED, questa Smart TV offre immagini estremamente dettagliate e luminose, con un livello di profondità e colori che trasforma ogni visione in un'esperienza emozionante. Il design elegante e sottile, unito alla pellicola anti-riflesso, la rende perfetta per qualsiasi ambiente, aggiungendo un tocco di classe senza compromettere la qualità della visione.

Per gli appassionati di gaming e per gli utenti che non vogliono perdere tempo a configurare dispositivi smart, Samsung TV Neo QLED 4K offre soluzioni all'avanguardia come il Gaming Hub e la compatibilità con SmartThings, che facilitano l'accesso ai giochi e il controllo di tutti i dispositivi connessi. L'audio di qualità superiore, grazie a Dolby Atmos e Q-Symphony, assicura un'immersione sonora totale, ideale per film, giochi e musica.

Con un prezzo di 749€, Samsung TV Neo QLED 4K rappresenta una scelta eccellente per chi desidera immergersi in un'esperienza televisiva di alta qualità, sia visiva che sonora. L'unione tra approfondite capacità di intelligenza artificiale, design raffinato e varietà di funzionalità smart lo rendono un'aggiunta preziosa per qualsiasi ambiente domestico moderno. Vi consigliamo l'acquisto per vivere ogni visualizzazione come un'esperienza senza uguali.

