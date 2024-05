OTTIMA smart TV Samsung Neo QLED da 50" a 929€!

La Samsung Neo QLED QE50QN94C si distingue tra le smart TV di alto livello del 2023 grazie al suo eccellente rapporto qualità-prezzo. Questo modello, fiore all'occhiello della serie Neo QLED, è disponibile in varie dimensioni di schermo ed è particolarmente apprezzato dagli appassionati di cinema domestico. Attualmente, il modello da 50 pollici è disponibile su Amazon a un prezzo senza precedenti di soli 929€. Sebbene per alcuni possa sembrare una cifra considerevole, è competitiva per una smart TV di questa fascia, che normalmente supera i 1.000€.

Samsung Neo QLED QE50QN94C, chi dovrebbe acquistarla?

La Samsung Neo QLED QE50QN94C è una scelta ideale per gli appassionati di cinema e gaming che cercano un'esperienza visiva e sonora di alta qualità. Con il suo schermo da 50 pollici e la tecnologia Neo QLED con risoluzione 4K, offre immagini nitide, dettagliate e con livelli di luminosità ai vertici della categoria, soddisfacendo anche gli spettatori più esigenti. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, questa smart TV consente di immergersi completamente nei film, nei giochi e nei contenuti multimediali, offrendo un'esperienza coinvolgente e realistica.





Oltre alla qualità dell'immagine, la Samsung Neo QLED QE50QN94C è dotata di Dolby Atmos e OTS Lite, che insieme creano un'esperienza acustica multidimensionale, avvolgente come nei migliori cinema. Per gli utenti che amano trascorrere lunghe ore davanti ai videogiochi, questo televisore offre caratteristiche pensate appositamente per il gaming, come il Gaming Hub, permettendo un accesso semplice e veloce ai giochi preferiti. Grazie a queste funzionalità avanzate, la Samsung Neo QLED QE50QN94C è in grado di offrire un'esperienza multimediale completa e coinvolgente per gli utenti più esigenti.

La Samsung Neo QLED QE50QN94C, con il suo design elegante e sottile, insieme alle funzionalità smart come Bixby, Alexa e la compatibilità con Google Assistant, si presenta come un completo centro di intrattenimento per qualsiasi salotto. Con un costo attuale di 929€, rappresenta un investimento conveniente per le persone che cercano di migliorare il loro ambiente di intrattenimento domestico.

