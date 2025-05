Saga Gemini scatena la Galaxian Explosion nella nuova Figuarts Zero di Bandai

Bandai ha ufficialmente aperto i preordini per la nuova Figuarts Zero Touché Métallique dedicata a Saga dei Gemelli, uno dei personaggi più iconici tratti dalla serie animata di Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco. Questa statua rappresenta la quarta uscita della linea Touché Métallique e la seconda ispirata al celebre anime di Masami Kurumada, dopo la precedente realizzazione di Seiya di Sagittario (qui potete leggere la nostra recensione).

Saga Gemini - Figuarts Zero Touchè Metallique

Il prodotto ritrae Saga Gemini mentre si prepara a scatenare la sua tecnica più devastante, la Galaxian Explosion. La figure misura circa 21 cm di altezza, includendo la base, risultando leggermente più compatta rispetto a Seiya, che raggiunge i 25 cm. Una scelta che non penalizza la presenza scenica dell'opera, anzi, ne esalta l'impatto grazie a una scultura dinamica e dettagliata.

Realizzata in PVC e ABS, la statua adotta una speciale finitura metallica: la superficie dell’armatura è trattata con una combinazione di vernice placcata e vernice tradizionale, creando un effetto brillante e realistico che riproduce fedelmente la texture del metallo. Questa caratteristica distintiva è alla base del nome della linea, Touché Métallique, che in francese significa appunto tessitura metallica.

Completa la proposta una base tematizzata che richiama l’ambientazione del Santuario. Come visto nel caso di Seiya di Sagittario, è lecito aspettarsi dettagli come colonne spezzate ed effetti traslucidi per evocare il Cosmo di Saga, contribuendo non solo alla stabilità dell'esposizione ma anche a valorizzare ulteriormente la scena.

Prezzo e data di uscita

La nuova Figuarts Zero Touché Métallique di Saga Gemini sarà disponibile per l'acquisto in Italia a partire da febbraio 2026, al prezzo suggerito di circa 175,00 euro. La distribuzione ufficiale sul territorio italiano sarà curata da Cosmic Group.

