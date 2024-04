UTILISSIMO Robot da cucina Kenwood a 225€!

Amazon offre oggi un'irrinunciabile offerta sul robot da cucina Kenwood MultiPro XL Weigh+, un alleato indispensabile per le tue ricette grazie alla sua bilancia digitale e timer integrati, che risparmiano tempo e mantengono il piano di lavoro sempre pulito. Con un ampio vassoio di riempimento XL, questo robot semplifica notevolmente la preparazione degli alimenti. Dotato di un potente motore da 1000 Watt e una vasta gamma di accessori, offre flessibilità e controllo totale nella preparazione dei cibi. Oggi disponibile al prezzo speciale di 225€ anziché 243,54€, vi permette di risparmiare con uno sconto del 8%. Una scelta perfetta se state pensando di acquistare un robot da cucina.

Robot da cucina Kenwood MultiPro XL Weigh+, chi dovrebbe acquistarlo?

Il robot da cucina Kenwood è il compagno ideale se avete bisogno di unire tecnologia e praticità nelle preparazioni quotidiane. Dotato di una bilancia digitale e di un timer integrati, offre una precisione impareggiabile e consente di risparmiare tempo mantenendo il piano di lavoro sempre pulito. Il vano di riempimento extra largo rende la preparazione degli alimenti molto facile, riducendo la necessità di pre-taglio e consentendo di lavorare con verdure di diverse forme e dimensioni. Grazie al potente motore da 1000 Watt e alla vasta gamma di accessori inclusi, come i dischi per affettare e tritare e l'accessorio Express Dice, questo robot offre una flessibilità totale in cucina.

Si tratta di uno strumento versatile che sa fare praticamente tutto: dall'impastare il pane ai frullati, fino al tritare e affettare con precisione. Grazie alla speciale ciotola di grande capacità e al frullatore Termoresist, è possibile preparare sia ricette calde che fredde senza dover cambiare accessorio. La facilità di pulizia, con strumenti lavabili in lavastoviglie, rende il robot da cucina Kenwood l'opzione ideale se volete ridurre i tempi di preparazione in cucina senza rinunciare alla qualità e alla creatività dei piatti.

Offerto al prezzo di 225€ anziché 243,54€, il robot da cucina Kenwood rappresenta un ottimo investimento per chi cerca un elettrodomestico versatile, capace di facilitare numerosi compiti in cucina, dalla pesatura alla preparazione di ingredienti vari. La sua robustezza, l'ampia gamma di accessori e la facilità di pulizia lo rendono un alleato indispensabile per ogni appassionato di cucina.

Vedi offerta su Amazon