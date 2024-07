Questo monitor gaming MSI oggi costa pochissimo!

Siete alla ricerca di un nuovo monitor da gaming? Oggi Amazon propone una promozione che fa proprio al caso vostro! MSI MAG 345CQR è ora disponibile al prezzo speciale di 349,00€, con uno sconto del 13% sul prezzo di listino! Questo monitor da gaming offre un'esperienza di gioco davvero immersiva grazie alla sua curvatura super ampia di 1000R e al pannello VA da 34" UWQHD (3440 x 1440), che offre una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Inoltre, è dotato della tecnologia Adaptive-Sync per un gameplay icnredibilmente fluido. Non perdete l'occasione di migliorare il vostro setup da gaming con quest'offerta su Amazon.

MSI MAG 345CQR, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG 345CQR è il monitor ideale per i giocatori competitivi e per gli utenti che cercano un'esperienza di gioco immersiva. Grazie alla sua ampia curvatura di 1000R e all'ampio schermo UWQHD da 34", vi offrirà una visuale ampia e perfetta per immergersi completamente nei vostri videogiochi preferiti. Con una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, è particolarmente indicato per chi non può permettersi ritardi durante le sessioni di gioco e necessita di movimenti precisi e reattivi.

La vasta gamma di colori che supporta, insieme alla tecnologia Less Blue Light e Anti-Flicker, rende questo monitor una scelta eccellente anche per chi trascorre molte ore davanti allo schermo. Ottime anche la funzionalità AI Vision per un'ottimizzazione dei dettagli nelle aree scure e le connessioni HDMI CEC Sync, che ampliano ulteriormente la compatibilità con vari dispositivi. Se siete alla ricerca di un salto di qualità nella vostra configurazione gaming, o avete bisogno di un dispositivo in grado di offrire prestazioni di alto livello per progetti di grafica e video, MSI MAG 345CQR rappresenta una scelta avanzata che soddisferà le vostre necessità.

Attualmente in offerta a 349,00€, MSI MAG 345CQR rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un'esperienza di gioco immersiva e di alta qualità. La combinazione tra performance visive di alto livello, cura per il benessere degli occhi e versatilità di connessione, rendono questo monitor l'acquisto ideale per videogiocatori esigenti e professionisti del settore.

Vedi offerta su Amazon