Smart TV Hisense da 65" in OFFERTA a TEMPO!

La smart tv Hisense 65A72KQ è oggi disponibile su Amazon al prezzo incredibile di 599,00€, permettendovi di risparmiare 50€ rispetto al suo prezzo originale di 649€. Questo modello da 65" offre una qualità d'immagine eccezionale grazie alla tecnologia QLED e al supporto di Dolby Vision e HDR 10+. Dotato di Smart VIDAA U6, vi consente di accedere facilmente a contenuti multimediali tramite comandi vocali e Alexa Built-in, rendendolo perfetto anche per i videogiocatori! Si tratta di un ottimo acquisto se state cercando una smart TV di qualità.

Hisense 65A72KQ, chi dovrebbe acquistarla?

La Hisense 65A72KQ è pensata per gli appassionati di cinema e serie TV che cercano un'esperienza di visione estremamente coinvolgente direttamente a casa propria. Con una generosa diagonale di 65 pollici, risoluzione UHD 4K e supporto a Dolby Vision e HDR 10+, questo televisore offre immagini nitide, colori vividi e contrasti profondi, garantendo una qualità dell'immagine senza compromessi. Inoltre, il Game Mode Plus rende questo modello ideale anche per gli appassionati di videogiochi, assicurando una risposta rapida e fluida ai comandi e arricchendo l'esperienza ludica con dettagli grafici eccezionali.

Questa smart TV è in grado di soddisfare anche le esigenze di praticità e connettività grazie al sistema operativo VIDAA U6, che supporta i controlli vocali e integra Alexa. Ciò consente un facile accesso a una vasta gamma di contenuti multimediali su piattaforme come Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e RaiPlay, tutto senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. Inoltre, il design sottile con cornici ridotte la rende un elegante complemento d'arredo per qualsiasi ambiente.

In offerta a 599€, la Hisense 65A72KQ è sicuramente una scelta eccellente per chi desidera migliorare il proprio sistema di intrattenimento domestico. Grazie alla sua qualità d'immagine eccezionale, alle funzionalità intelligenti e alla facilità d'uso, questa smart TV offre un rapporto qualità-prezzo davvero vantaggioso!

