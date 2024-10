Preordina ora questa BELLISSIMA replica del cannone portatile esotico Thorn, per i veri fan di Destiny!

I fan di Destiny possono ora prenotare un pezzo imperdibile per le loro collezioni! La Replica del cannone portatile esotico Thorn della Destiny Exotic Armory Collection è disponibile per il pre-order su JustGeek al prezzo di €69,99, con consegna prevista a metà dicembre 2024. Non perdete tempo per aggiungere questo iconico oggetto alla vostra collezione!

Replica del cannone portatile esotico Thorn, chi dovrebbe acquistarla?

Fin dal suo debutto, Thorn ha occupato un posto significativo nell'universo di Destiny. Essa rappresenta la continua battaglia tra luce e oscurità, simboleggiando potere e corruzione. Questa replica di alta qualità è stata sviluppata in stretta collaborazione con Bungie e progettata con precisione per catturare gli elementi distintivi e sinistri dell'originale, comprese le spine frastagliate e le curve intricate.

Questo oggetto da collezione esemplifica un’attenzione ai dettagli e un'artigianalità eccezionali, un elemento di esposizione straordinario per gli appassionati di Destiny e i collezionisti. Arricchite la vostra collezione di Destiny con questa replica premium di Thorn. Che siate dei Guardian esperti o dei collezionisti accaniti di merchandising di Destiny, questo pezzo sarà una dignitosa aggiunta a qualsiasi esposizione.

Questo prodotto ufficiale di Destiny, creato in partnership con Bungie, è una replica altamente dettagliata in ABS dell'arma esotica Thorn, che misura 30 cm x 17.5 cm x 4.1 cm. Inoltre, viene fornita in una scatola da collezione personalizzata, decorata con simboli iconici del gioco e perfetta per essere esposta su una scrivania, uno scaffale o montata su un muro per far risaltare la sua presenza inquietante nel vostro spazio.

Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di aggiungere questo pezzo unico alla vostra collezione di Destiny. Prenotate ora la vostra replica del cannone portatile esotico Thorn e preparatevi a celebrare il leggendario universo di Destiny!

