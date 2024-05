Samsung Galaxy S24+ in offerta e un Galaxy Watch 6 in REGALO!

Oggi su Amazon il Samsung Galaxy S24+ è disponibile ad un prezzo di 1069€, rispetto al costo originale di 1189€, con un Galaxy Watch 6 in omaggio fino al 9 giugno. Il Galaxy S24+ vanta un display QHD+ Dynamic AMOLED 2X da 6.7'', una potente fotocamera da 50MP, 12GB di RAM, memoria interna da 256GB e una batteria da 4.900 mAh. Grazie alla tecnologia Vision Booster, offre colori e contrasti ottimali per un'esperienza visiva completamente immersiva. Questa è un'offerta da cogliere al volo per chi cerca un dispositivo all'avanguardia e completo sotto ogni aspetto!

Samsung Galaxy S24+, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy S24+ è il dispositivo ideale per chi cerca il massimo in termini di smartphone, senza compromessi sulla qualità fotografica, sull'esperienza visiva e sull'uso intensivo del dispositivo, con una batteria affidabile. Con una fotocamera da 50MP ottimizzata dall'intelligenza artificiale, offre scatti vividi e dettagliati anche con zoom 2x o 3x, perfetto per gli appassionati di fotografia. Il display QHD+ da 6,7'' assicura un'esperienza immersiva per film, video e giochi, mentre la batteria da 4.900 mAh garantisce lunghe ore di utilizzo senza interruzioni.

Il Samsung Galaxy S24+ offre funzionalità avanzate basate sull'intelligenza artificiale, come la traduzione in tempo reale durante le chiamate, la conversione delle note vocali in testo e suggerimenti per l'editing professionale delle foto. Il corpo robusto in Armor Aluminum e la certificazione IP68 garantiscono durabilità, rendendolo ideale per un utilizzo quotidiano senza preoccupazioni. Inoltre, la confezione include un caricabatterie Samsung da 25W per una ricarica rapida ed efficiente.

Il Samsung Galaxy S24+ è attualmente disponibile a 1.069€, un prezzo conveniente rispetto ai 1.189€ originali. Questo smartphone non solo rappresenta un concentrato di tecnologia e stile, ma anche un investimento a lungo termine grazie alla sua robustezza e alle avanzate funzioni di intelligenza artificiale. Consigliamo questo dispositivo a chi cerca prestazioni di alta gamma, fotografie di qualità professionale e una batteria di lunga durata. Il design elegante e le caratteristiche all'avanguardia lo rendono ideale per un utilizzo quotidiano impeccabile. Vi ricordiamo che fino al 9 giugno c'è un Galaxy Watch 6 in omaggio compreso nell'acquisto!

