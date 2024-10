Precisione e comfort: scopri il potere del mouse gaming Logitech G403! (-25%)

State cercando un mouse da gaming? Oggi Amazon propone un'offerta su Logitech G403, disponibile ora a soli 58,99€ rispetto al prezzo originale di 78,95€, il che significa che potrete godervi uno sconto del 25%! Questo mouse gaming presenta un sensore HERO 25K di ultima generazione, illuminazione LIGHTSYNC RGB personalizzabile e una struttura leggerissima di 87 g con impugnature in gomma per garantire il massimo comfort durante lunghe sessioni di gioco. Inoltre, grazie al software G HUB, potrete configurare sei pulsanti programmabili per adattare il mouse esattamente alle vostre necessità. Non perdete l'occasione di migliorare la vostra esperienza di gioco con il Logitech G403 a un prezzo eccezionale.

Logitech G403, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G403 si rivela l'ideale per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni di alto livello e comfort prolungato durante le sessioni di gioco. Questo mouse è particolarmente indicato per coloro che necessitano di un sensore estremamente preciso e personalizzabile, grazie al sensore HERO 25K che offre tracciamento 1:1, senza smoothing, filtraggio o accelerazione, e permette di gestire sensibilità fino a 25.600 DPI. Con il suo design leggero, impugnature in gomma antiscivolo e peso aggiuntivo rimovibile, il Logitech G403 garantisce ore di gioco confortevoli e un controllo senza paragoni.

Inoltre, la caratteristica LIGHTSYNC RGB del Logitech G403 soddisfa anche coloro che desiderano personalizzare l'estetica del proprio setup di gioco, con effetti di luce sincronizzabili e personalizzabili tra 16,8 milioni di colori attraverso il software G HUB. Per gli utenti avanzati che cercano una maggiore personalizzazione e controllo, i sei pulsanti programmabili e la possibilità di passare istantaneamente tra diversi livelli DPI rendono questo mouse estremamente versatile per qualunque genere di gioco.

In offerta a 58,99€, Logitech G403 rappresenta una scelta di valore per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni elevatissime, personalizzazione avanzata e massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco. Con il suo sensore di alta precisione, l'illuminazione RGB personalizzabile e l'eccellente risposta dei pulsanti, questo mouse non solo migliorerà le vostre performance di gioco, ma vi permetterà anche di farlo con stile. Se cercate un mouse gaming top di gamma ad un prezzo conveniente, il Logitech G403 è sicuramente la scelta giusta per voi.

