Hot Toys annuncia una novità che farà la gioia degli appassionati di collezionismo: l’action doll in scala 1/6 dedicata a Peacemaker, tratta dalla seconda stagione della serie televisiva omonima. Questo nuovo pezzo della linea Movie Masterpiece rende omaggio al personaggio di Christopher Smith, interpretato da John Cena, con una fedeltà e una cura dei dettagli che confermano ancora una volta la qualità del marchio.

Peacemaker - Hot Toys

Realizzata con materiali di alta gamma come PVC, ABS e tessuti pregiati, la figure cattura alla perfezione l’iconico look del protagonista, a partire dalla celebre maglietta rossa con il simbolo della Dove of Peace, riprodotta con un tessuto a costine che rievoca fedelmente quello visto in scena. A completare l’outfit non manca la caratteristica cintura multifunzionale, ulteriore segno distintivo del costume del personaggio.

Uno degli elementi più interessanti di questa nuova proposta è la tecnologia rolling-eyeball, che consente di orientare lo sguardo del volto scolpito con le fattezze di John Cena, offrendo un livello di personalizzazione superiore e inedito. Le texture della pelle, dei tessuti e degli accessori contribuiscono a un realismo impressionante, elevando la figure a un oggetto da collezione di altissimo livello.

Il set è particolarmente ricco e include una testa alternativa, due caschi placcati in argento in diverse versioni, due coppie di volti intercambiabili, una lingua magnetica, otto mani sostituibili e un vasto arsenale composto da pistola, silenziatore, spada e tomahawk. Non manca un jetpack magnetico applicabile alla schiena e, per la gioia dei fan, l’inseparabile Eagly, scolpito nei minimi dettagli e con la possibilità di esporlo con le ali spiegate. Il tutto è completato da un supporto espositivo appositamente realizzato per garantire stabilità ed eleganza.

Data di uscita

Distribuita in Europa da Heo, l’action doll di Peacemaker è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati. Il rilascio ufficiale è previsto per la fine del 2026, rendendola un acquisto imperdibile per tutti i fan del DC Universe e della linea Hot Toys.