Passion Black Friday su Unieuro: inizia una settimana di SCONTI INCREDIBILI su tantissimi prodotti!

È arrivato il momento che tutti stavate aspettando: il Black Friday di Unieuro! Quest'anno, con il Passion Black Friday, vi invitiamo a rinnovare le vostre passioni con il meglio della tecnologia a prezzi imbattibili fino al 12 novembre 2024. Siete pronti a farvi un regalo? Unieuro ha preparato una serie di offerte pensate per accontentare tutti, dagli amanti dell'elettronica a chi desidera rinnovare il proprio elettrodomestico o acquistare uno smartphone nuovo.

Offerte Black Friday su Unieuro, perché approfittarne?

Durante il Black Friday troverete promozioni esclusive e sconti straordinari su una vasta gamma di prodotti, dai notebook agli smartphone, dai televisori ai videogame e agli elettrodomestici. Ogni prodotto che stavate aspettando è finalmente a portata di mano, per il venerdì più atteso dell’anno! Non importa se volete aggiornare il vostro setup tecnologico o semplicemente fare un affare: Unieuro vi offre l’occasione perfetta per acquistare articoli di alta qualità a prezzi eccezionali.

Sul sito di Unieuro troverete tutte le informazioni necessarie per approfittare delle offerte, sia online che nei negozi fisici in tutta Italia. Unieuro ha progettato questa esperienza per offrire il massimo, garantendo a ogni cliente la possibilità di partecipare, ovunque si trovi. Che siate alla ricerca di una nuova TV o di elettrodomestici moderni ed efficienti, Unieuro vi aspetta per un Black Friday 2024 indimenticabile.

Tra i tanti prodotti scontati, spicca Samsung TV Crystal UHD. Questa smart TV da 75 pollici con risoluzione 4K e processore Crystal 4K porta l'intrattenimento su un altro livello. Con il design Slim Look e la tecnologia OTS Lite, avrete un’esperienza audio e visiva immersiva. Grazie a Samsung TV Plus, potete accedere a oltre 500 canali gratuiti, inclusi news, sport, musica e cartoni animati. Il Gaming Hub integrato rende facile accedere ai vostri giochi preferiti, anche in cloud, senza necessità di una console. Perfetta per chi cerca una qualità superiore per film, serie e giochi!

Ottima anche TCL SF5 Serie Smart, anch'essa in offerta. Questa Smart TV Full HD da 40 pollici offre immagini dettagliate e colori vividi grazie alla tecnologia HDR10 e all’audio Dolby. Con Fire TV integrata, potete avere accesso a tutti i vostri contenuti preferiti come Netflix, Prime Video, Disney+, e molto altro direttamente dalla schermata home. Inoltre, grazie al telecomando vocale Alexa, potrete gestire facilmente il TV e tutti i dispositivi smart di casa vostra. Ideale per chi vuole un’esperienza d’intrattenimento intuitiva e connessa!

Infine, vi segnaliamo l'offerta su Samsung Galaxy S24+. Per chi è in cerca di uno smartphone di alto livello, il Galaxy S24+ è la scelta ideale. Con display Dynamic AMOLED da 6.7 pollici, fotocamera da 50MP, 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, offre prestazioni e qualità d’immagine eccezionali. La batteria da 4.900 mAh vi accompagna per tutta la giornata, mentre l'intelligenza artificiale ottimizza l’esperienza d’uso per soddisfare ogni esigenza. Disponibile nella sofisticata colorazione Onyx Black, è il telefono perfetto per chi cerca il meglio della tecnologia.

Queste e tante altre offerte vi aspettano sul sito di Unieuro! Approfittate delle offerte Passion Black Friday per ottenere il meglio della tecnologia a prezzi bassissimi!

