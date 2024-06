Outward Definitive Edition a soli 25€ tra pericoli e segreti!

Avete effettuato il pre-order di Assassin's Creed Shadows? Nell'attesa vi consigliamo di provare Outward Definitive Edition per Nintendo Switch, ora disponibile su Amazon al prezzo speciale di 24,98€ invece di 40,98€. Questo rappresenta uno sconto del 39%! Questa versione include i due grandi DLC “I tre fratelli” e “I Soroboriani” ma anche armi, dungeon e miglioramenti per un'esperienza di gioco ancora più completa e appassionante. Un'opportunità imperdibile per tutti gli avventurieri che desiderano esplorare il vasto mondo di Aurai, affrontare pericoli mortali e scoprire storia e segreti in modalità giocatore singolo o co-op online.

Outward Definitive Edition per Nintendo Switch, chi dovrebbe acquistarlo?

Outward Definitive Edition è una proposta imperdibile per gli appassionati di RPG alla ricerca di un gioco profondo e pieno di sfide. Particolarmente consigliato a chi non si accontenta di un'avventura lineare, ma ama esplorare, sopravvivere e costruire all'interno di un mondo ricco di dettagli, pericoli e storie affascinanti. Questa versione offre non soltanto il gioco base ma arricchisce l'esperienza con l'aggiunta dei DLC "I Soroboriani" e "I tre fratelli", espandendo così l'universo con nuovi territori da scoprire, nemici da affrontare e meccaniche uniche da sperimentare.

L'offerta si rivela particolarmente allettante per chi desidera un'avventura da condividere in cooperativa online, ma anche per i gamer che intendono testare le proprie abilità affrontando le sfide di Aurai in autonomia. Con contenuti espansi, miglioramenti della qualità della vita e nuove armi e dungeon a disposizione, il gioco promette ore di divertimento a un prezzo molto vantaggioso. Vi troverete davanti ad esplorazioni nelle terre selvagge alla gestione delle risorse per la sopravvivenza, passando per battaglie entusiasmanti e la scoperta di antichi misteri.

Con un prezzo attualmente scontato a soli 24,98€ invece di 40,98€, Outward Definitive Edition rappresenta un'offerta imperdibile per gli amanti degli RPG in cerca di sfide e avventure. Questa edizione definitiva, arricchita di contenuti, è ideale per chi desidera perdersi nel vasto e dinamico mondo di Aurai, affrontando insidie e scoprendo misteri, da soli o in compagnia grazie alla modalità co-op. Vi consigliamo di approfittare di questo affare per ampliare la vostra collezione di giochi per Nintendo Switch con un titolo che promette ore di intrattenimento di qualità e sfide appassionanti.

Vedi offerta su Amazon