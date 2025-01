Oggi Dragon Age: The Veilguard per PC COSTA SOLO 38,99€!

Stavate aspettando un significativo drop di prezzo per recuperare Dragon Age: The Veilguard? Oggi è disponibile in versione PC a soli 38,99€! Non perdete l’occasione risparmiare sul nuovo capitolo della saga, grazie a uno sconto imperdibile.

In Dragon Age: The Veilguard, sarete chiamati a unirvi all'Egida del Velo, un gruppo eroico impegnato a sfidare divinità antiche e a riportare l’equilibrio in una terra tormentata. Con la possibilità di guidare una squadra di sette compagni unici, ognuno con storie e abilità diverse, vi troverete ad affrontare insidiosi labirinti, maestose città e una natura selvaggia mozzafiato. Il gameplay dinamico, basato sul celebre Frostbite Engine, offre un combattimento fluido e visivamente accattivante.

Come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, il gioco si discosta in parte dagli elementi classici della serie. Per questo motivo, potrebbe non essere apprezzato da chi cerca un'esperienza di gioco simile ai capitoli precedenti.

Affrettatevi: se fino a oggi vi siete fatti scoraggiare dal prezzo originale di 59,99€ e volete risparmiare sull'acquisto di Dragon Age: The Veilguard, oggi potete portarvi a casa la versione digitaler pe PC a soli 38,99€! L’offerta è valida per un periodo limitato, quindi non lasciatevela sfuggire!