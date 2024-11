OFFERTA IMPERDIBILE: Samsung Odyssey G5 A MENO DI 190€ per il Black Friday!

La settimana del Black Friday di Amazon continua a sorprendere con offerte imperdibili. Tra queste, spicca il Samsung Odyssey G5, un monitor gaming curvo da 27 pollici, ora disponibile a soli 189,90€, con uno sconto del 14% rispetto al precedente prezzo di 219,99€. Un’occasione straordinaria per arricchire la vostra postazione gaming con un dispositivo dalle caratteristiche avanzate.

Samsung Odyssey G5, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Odyssey G5 è la scelta perfetta per i gamer che cercano un’esperienza visiva immersiva e fluida. Il suo schermo curvo con un raggio di curvatura 1000R avvolge completamente il campo visivo, migliorando la profondità di gioco e riducendo l’affaticamento visivo. Con una risoluzione WQHD 2K (2560x1440 pixel) e un pannello VA, questo monitor garantisce immagini dettagliate, colori brillanti e neri profondi, ideali per qualsiasi tipo di contenuto.

Le sue specifiche tecniche avanzate lo rendono un alleato indispensabile per i gamer competitivi. Grazie a un refresh rate di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms (MPRT), l’Odyssey G5 elimina il motion blur e riduce al minimo il ritardo dell’input, offrendo una fluidità senza pari. La tecnologia AMD FreeSync Premium garantisce una sincronizzazione perfetta tra monitor e scheda grafica, evitando problemi di tearing e stuttering.

Questo monitor supporta anche HDR10, offrendo un’eccellente gamma dinamica per immagini ancora più realistiche. Le tecnologie Eye Saver Mode e Flicker Free riducono lo sforzo visivo durante le lunghe sessioni di gioco o lavoro, aumentando il comfort d’uso.

In termini di connettività, Samsung Odyssey G5 dispone di una porta HDMI, una DisplayPort e un ingresso audio, permettendo un’ampia compatibilità con PC e console di ultima generazione.

Disponibile a soli 189,90€, Samsung Odyssey G5 rappresenta un investimento eccezionale per chi desidera migliorare la propria postazione gaming con un monitor che combina tecnologia all’avanguardia e convenienza. Non lasciatevi sfuggire questa opportunità! Visitate subito la pagina del prodotto su Amazon e date un’occhiata anche al nostro articolo dedicato alle migliori offerte del Black Friday per scoprire altre promozioni imperdibili.

Vedi offerta su Amazon