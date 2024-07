Non perdere questa offerta: ASUS ROG Ally in sconto del 26% per il Prime Day 2024!

L’atteso Prime Day 2024 è finalmente arrivato, portando con sé offerte eccezionali per gli appassionati di tecnologia e gaming. Tra le migliori offerte del Prime Day, spicca l’incredibile sconto su ASUS ROG Ally, ora disponibile su Amazon a soli 588,30€, con uno sconto del 26% rispetto al prezzo originale di 799,00€. Questa console, compatta, potente e leggera, rappresenta una delle migliori soluzioni per chi desidera un’esperienza di gioco di alta qualità in mobilità.

ASUS ROG Ally, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Ally non è solo una console di gioco, ma un dispositivo versatile grazie al sistema operativo Windows 11 Home, che consente l’accesso a tutte le principali piattaforme di gioco e alla propria libreria online. La sua configurazione hardware, che include un processore AMD Ryzen Z1 Extreme, 16 GB di RAM e un SSD PCIe da 512 GB, garantisce prestazioni elevate, permettendo di giocare anche ai titoli più esigenti con fluidità. Inoltre, è possibile collegare una scheda grafica esterna e inserire una scheda SD per espandere la capacità di archiviazione, offrendo una flessibilità straordinaria per un dispositivo portatile.

Il design ergonomico di ASUS ROG Ally, combinato con un sistema di doppia ventola per la dissipazione del calore, assicura comfort anche durante lunghe sessioni di gioco. La console può essere ricaricata al 50% in soli 30 minuti, rendendola perfetta per chi è sempre in movimento. Grazie alla connettività WiFi 6E, gli utenti possono godere di una connessione internet super veloce, essenziale per il gaming online e lo streaming.

Il design ergonomico e il sistema di doppia ventola per la dissipazione del calore sono stati progettati per garantire comfort durante lunghe sessioni di gioco. La console, leggera e facilmente trasportabile, può essere ricaricata rapidamente, raggiungendo il 50% della carica in soli 30 minuti, un aspetto fondamentale per chi gioca spesso in mobilità. La connettività WiFi 6E permette di mantenere una connessione stabile e veloce, essenziale per il gaming online e lo streaming di contenuti.

In definitiva, ASUS ROG Ally rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una console portatile potente e versatile, capace di offrire un’esperienza di gioco completa e coinvolgente. Con l’offerta del Prime Day 2024, questa console è disponibile a un prezzo straordinariamente conveniente, rendendola un acquisto imperdibile per gli appassionati di tecnologia e videogiochi.

Vedi offerta su Amazon