Il controller Luna wireless è ora disponibile su Amazon con uno sconto del 36% grazie al Prime Day! da 69,99€, ora puoi averlo a soli 44,99€!

Controller Luna wireless, chi dovrebbe acquistarlo?

Il controller Luna Wireless rappresenta la scelta perfetta per chi gioca su Amazon Luna, il servizio di cloud gaming di Amazon, ma non solo. Questo controller è infatti compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC Windows, Mac, Fire TV, tablet Fire, iPhone, iPad, Chromebook, dispositivi Android e persino alcune smart TV Samsung e LG. Questa versatilità lo rende ideale per chi desidera un unico controller da utilizzare su più piattaforme.

Uno dei suoi principali punti di forza è la tecnologia Cloud Direct, che permette di connettersi direttamente ai server di gioco tramite Wi-Fi, garantendo una bassa latenza e una reattività superiore rispetto ai tradizionali controller Bluetooth. Potrete così godere di un’esperienza di gioco fluida, senza ritardi, con la possibilità di passare facilmente da un dispositivo all’altro riprendendo il gioco esattamente da dove lo avevate interrotto.

Inoltre, il controller supporta la connessione tramite Bluetooth e USB, offrendo così ancora più flessibilità d’uso. Il design ergonomico, con levette analogiche sfalsate, grilletti precisi e tasti reattivi, è studiato per offrire il massimo comfort anche durante le sessioni di gioco più intense.

Attualmente disponibile a soli 44,99€ in occasione del Prime Day, il controller Luna Wireless rappresenta un investimento eccellente per chi desidera un controller affidabile, versatile e perfetto per il cloud gaming. La combinazione tra qualità costruttiva, ampia compatibilità e prezzo scontato lo rende una scelta vincente per ogni tipo di giocatore.

