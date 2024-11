Nintendo Switch Online: scopri come avere un abbonamento GRATIS con il Black Friday

My Nintendo Store festeggia il Black Friday 2024 con una promozione straordinaria che vi permette di ottenere un abbonamento gratuito. Fino al 1º dicembre, acquistando o rinnovando un'iscrizione individuale di 12 mesi a Nintendo Switch Online o al Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, riceverete un codice bonus di 12 mesi da regalare a un amico. È l’occasione perfetta per condividere l’esperienza di gioco e accedere a una vasta gamma di vantaggi esclusivi.

Offerta Nintendo Switch Online, chi dovrebbe approfittarne?

Questa offerta è valida sia per l'iscrizione standard a Nintendo Switch Online, che consente di sfidare amici e giocatori da tutto il mondo, sia per l'opzione con il Pacchetto aggiuntivo, che include contenuti extra e un accesso ancora più completo. Grazie a questa promozione, non solo potrete ampliare le vostre possibilità di gioco, ma avrete anche l’opportunità di rendere felice un amico, regalando un anno di abbonamento gratuito.

Nintendo Switch Online offre numerosi vantaggi. Tra i più apprezzati c’è la possibilità di giocare online con altri utenti e la libreria di giochi classici, che include titoli leggendari di NES e SNES, oltre a contenuti esclusivi pensati per gli abbonati. È l’abbonamento ideale per chi vuole vivere un’esperienza completa e immersiva nel mondo Nintendo, approfittando anche di offerte riservate su giochi e accessori.

My Nintendo Store, il negozio ufficiale di Nintendo, è il punto di riferimento per acquistare console, giochi digitali, amiibo e gadget esclusivi. Con il Black Friday 2024, è l’occasione perfetta per scoprire una selezione di offerte imperdibili, tutte raccolte in un’unica piattaforma. Non perdete questa promozione esclusiva, valida solo fino al 1º dicembre. Visitate subito il sito ufficiale, approfittate dell’offerta e condividete il divertimento con chi amate.

