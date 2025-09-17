Iron Studios ha annunciato l’apertura dei preordini per una nuova e attesissima statua dedicata a Neo, il Prescelto della saga Matrix. Con questa uscita, la linea BDS Art Scale 1:10 accoglie un tributo a uno dei personaggi più iconici del cinema contemporaneo, che ha saputo ridefinire l’immaginario cyberpunk e influenzare l’intera estetica dell’action a cavallo tra anni ’90 e 2000.

Neo - Iron Studios

Realizzata in polystone con rifiniture dipinte a mano, la statua si distingue per l’elevata fedeltà ai dettagli e per la qualità artigianale tipica delle produzioni Iron Studios. La posa scelta non è casuale: Neo viene ritratto in una delle sequenze più celebri della trilogia, capace di catturare la sua determinazione e la forza interiore che lo rendono il simbolo della ribellione contro Matrix. Il dinamismo della scultura, unito al realismo della resa, trasmette tutta l’energia del combattimento, richiamando immediatamente l’atmosfera intensa e visionaria del film.

Con un’altezza di 25 cm e un peso di circa 4 kg, la statua si propone come un oggetto di pregio per ogni collezionista. Le proporzioni fedeli, il cappotto scolpito con cura e la base scenica che richiama le ambientazioni distopiche della saga contribuiscono a esaltare l’impatto scenico del pezzo. Non si tratta soltanto di un omaggio a Keanu Reeves e al suo ruolo più rappresentativo, ma di un vero e proprio frammento di storia del cinema reso tangibile.

Questa nuova proposta di Iron Studios si inserisce in un percorso che mira a riportare sul mercato collezionabile i grandi protagonisti delle saghe più amate, offrendo ai fan l’occasione di arricchire le proprie vetrine con creazioni che uniscono precisione tecnica e forza narrativa.

Prezzo e data di uscita della nuova figure

I preordini sono già attivi anche in Italia tramite il distributore ufficiale Cosmic Group, con consegna prevista per l’autunno del 2026. Il prezzo, fissato a circa 300,00 euro, rispecchia il livello di cura e di lavorazione che caratterizza questo prodotto.