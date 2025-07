My Hero Academia, ideato da Kohei Horikoshi, è una delle opere di riferimento del panorama anime contemporaneo. La serie, ambientata in un mondo in cui la maggior parte degli esseri umani possiede poteri speciali detti Quirk, segue il percorso formativo del giovane Izuku Midoriya verso il suo obiettivo di diventare un eroe professionista.

Dal 2016, l’adattamento animato ha riscosso un successo crescente, articolandosi in numerose stagioni, film cinematografici e contenuti speciali (OVA). Con l’espansione dell’universo narrativo e l’uscita di nuovi episodi, è naturale chiedersi quale sia l’ordine più coerente per affrontare la visione dell’intera saga. Questa guida offre un percorso dettagliato e aggiornato all’ordine di visione cronologico consigliato, utile sia per i nuovi spettatori che per chi desidera approfondire la serie includendo anche gli extra e i lungometraggi.

My Hero Academia: cosa succede nell’anime e chi sono i protagonisti

My Hero Academia è ambientato in un mondo in cui circa l’80% della popolazione possiede un Quirk, ovvero un’abilità sovrumana che può manifestarsi in forme molto diverse. In questo contesto, la figura dell’eroe professionista ha assunto un ruolo centrale nella società. La serie segue la crescita di Izuku Midoriya, un ragazzo nato senza poteri ma determinato a diventare un grande eroe. Dopo aver dimostrato un coraggio fuori dal comune, riceve il leggendario Quirk One For All da All Might, il più celebre eroe del mondo, e viene ammesso alla prestigiosa U.A. High School, un istituto che forma i futuri difensori della giustizia.

Accanto a lui si muovono altri personaggi fondamentali, come l’impulsivo rivale Katsuki Bakugo, l’intelligente e leale Tenya Iida, la dolce Ochaco Uraraka e il glaciale ma talentuoso Shoto Todoroki. L’anime alterna momenti di addestramento, esami, scontri tra classi e combattimenti contro villain sempre più pericolosi, costruendo un racconto corale incentrato sulla crescita, sull’etica dell’eroismo e sul confronto tra giustizia e potere.

My Hero Academia: in che ordine guardare l'anime, i film e gli OVA

My Hero Academia Stagione 1 (episodi 1-13)

Save! Rescue Training (OVA)

My Hero Academia Stagione 2 (episodi 1-20)

Training of the Dead (OVA)

My Hero Academia Stagione 2 (episodi 21-25)

All Might Rising (OVA)

My Hero Academia: Two Heroes (film)

My Hero Academia Stagione 3 (episodi 1-14)

Make It! Do-or-Die Survival Training - Parte 1 (OVA)

Make It! Do-or-Die Survival Training - Parte 2 (OVA)

My Hero Academia Stagione 3 (episodi 15-25)

My Hero Academia Stagione 4

My Hero Academia: Heroes Rising (film)

My Hero Academia Stagione 5 (episodi 1-18)

Hero League Baseball (OVA)

Laugh! As If You Are In Hell

My Hero Academia Stagione 5 (19-25)

Departure (OVA)

My Hero Academia: World Heroes' Mission (film)

My Hero Academia Stagione 6

My Hero Academia: Memories (OVA)

My Hero Academia Stagione 7

My Hero Academia: You're Next

My Hero Academia Stagione Finale

My Hero Academia: a quali capitoli del manga corrispondono le stagioni dell’anime

La Stagione 1 (Episodi 1-13) adatta i volumi 1-3 (Capitoli 1-21) e traspone l’inizio della storia fino all'esame di ammissione alla U.A. e alla simulazione di battaglia tra studenti.

La Stagione 2 (episodi 14-38) adatta i volumi 3-8 (Capitoli 22-70) e traspone l'arco dello U.A. Sports Festival, lo stage di tirocinio presso gli eroi professionisti, quello di Stain - il killer di eroi e gli esami finali scolastici.

La Stagione 3 (Episodi 39-63) adatta i volumi 8-14 (Capitoli 71-124) e traspone il campo estivo di addestramento, l'attacco della Lega dei Villain, lo scontro fra All Might e All for One e gli esami per la licenza provvisoria da eroe.

La Stagione 4 (Episodi 64-88) adatta i volumi 14-21 (Capitoli 125-190) e traspone l'arco narrativo di Overhaul, il salvataggio di Eri, il Festival Culturale della U.A. e l'introduzione del nuovo eroe numero 1, Endeavor.



La Stagione 5 (Episodi 89-113) adatta i volumi 21-26 (Capitoli 191-258) e traspone l'allenamento congiunto delle classi 1-A e 1-B, il tirocinio presso Endeavor di Deku, l'arco della My Villain Academia e i preparativi al conflitto fra eroi e villain.

La Stagione 6 (Episodi 114-138) adatta i volumi 26-33 (Capitoli 259-328) e traspone la guerra fra gli eroi professionisti e il Paranormal Liberation Front, il crollo della società basata sul sistema degli eroi professionisti e l'arco di Dark Deku.



La Stagione 7 (Episodi 139-159) adatta i volumi 33-39 (Capitoli 329-398) e traspone l'arco di Star and Stripe e il preludio allo scontro

La Stagione Finale di My Hero Academia debutterà su Crunchyroll ad ottobre 2025, adatterà i volumi 39-42 (Capitoli 398-430) e traspone la battaglia finale con All for One con le sue conseguenze.

My Hero Academia - tutti i film: sono canonici?

Sì tutti i film di My Hero Academia sono canonici rispetto all'anime in quanto si tratta di storie originali non presenti nel manga.

My Hero Academia The Movie: Two Heroes (2018)

Al termine degli esami finali e poco prima dell’inizio dell’allenamento estivo, Deku e All Might ricevono un invito misterioso che li conduce su I-Island, una gigantesca isola artificiale dove i migliori scienziati del pianeta si sono riuniti per l’I-Expo, un’esposizione dedicata alle più recenti innovazioni nel campo dei quirk. Durante la visita, Deku fa la conoscenza di Melissa, una giovane priva di poteri. Tuttavia, l’evento prende una piega drammatica quando un gruppo di criminali prende il controllo del sistema di sicurezza dell’isola e tiene in ostaggio i presenti. L’unica speranza rimasta è All Might, chiamato a intervenire per salvare la situazione.

Il primo lungometraggio di My Hero Academia ed è attualmente disponibile in streaming su Crunchyroll, Netflix e Prime Video.

My Hero Academia The Movie: Heroes Rising (2019)

Il secondo lungometraggio di My Hero Academia, attualmente disponibile in streaming su Netflix e Crunchyroll, Heroes: Rising vede la classe 1-A della U.A. inviata sull’isola di Nabu per un programma di sorveglianza e supporto alla popolazione locale. In questo contesto tranquillo, Deku e Bakugo fanno la conoscenza dei giovani Mahoro e Katsuma Shimano. Tuttavia, la quiete viene presto infranta dall’arrivo di Nine, un potente villain dotato di abilità straordinarie, deciso a mettere le mani su un particolare quirk. Con le comunicazioni tagliate e gli abitanti in pericolo, gli studenti dovranno unire le forze per difendere l’isola da una minaccia senza precedenti.

My Hero Academia The Movie: World Heroes' Mission (2021)

In My Hero Academia: World Heroes' Mission, attualmente disponibile in streaming su Netflix e Crunchyroll, una misteriosa organizzazione nota come Humarise minaccia l’umanità intera. Convinti che i Quirk siano la causa di un’imminente apocalisse, i membri del gruppo piazzano in tutto il mondo delle Trigger Bombs, ordigni in grado di scatenare una reazione incontrollabile nei possessori di poteri, portandoli alla distruzione. Per evitare una catastrofe globale, i Pro Heroes, affiancati dagli studenti della U.A., vengono dispiegati a livello internazionale con l’obiettivo di individuare e disattivare le bombe prima che sia troppo tardi. In un crescendo di tensione e azione, Deku e i suoi compagni dovranno affrontare una delle minacce più gravi mai viste.

My Hero Academia The Movie: You're Next (2024)

In un mondo segnato dalle cicatrici di una guerra devastante, una colossale fortezza mobile fa la sua comparsa, avanzando inarrestabile e inglobando intere città e popolazioni. Mentre il caos si diffonde, Deku e i suoi compagni della U.A. vengono coinvolti in una nuova battaglia per la salvezza dell’umanità. Al centro della minaccia si trova un individuo enigmatico che ricorda incredibilmente il leggendario All Might, al punto da essere scambiato per il vecchio Simbolo della Pace. Ma chi è davvero questa figura? E qual è il suo legame con il passato? Un enigma che i giovani eroi dovranno risolvere affrontando un pericolo senza precedenti.

L'ultimo lungometraggio di My Hero Academia è disponibile su Crunchyroll.

My Hero Academia - gli OAV: sono canonici?

Così come i lungometraggio, anche OAV sono canonici per l'anime di My Hero Academia con storie originali non presenti nel manga. Questi speciali sono presenti in streaming su Crunchyroll.

Save! Rescue Training (2016)

Questo breve speciale animato è stato realizzato per la Jump Festa del 2016 e vede protagonisti gli studenti della classe 1-A impegnati in una simulazione di salvataggio durante una lezione speciale di addestramento. L’obiettivo dell’esercitazione è affrontare una situazione di crisi realistica, mettendo alla prova le capacità cooperative e il sangue freddo degli aspiranti eroi nel soccorrere dei civili in pericolo. Un episodio breve ma intenso, che mostra le prime dinamiche di squadra e offre uno sguardo sulle difficoltà pratiche dell’essere un eroe, anche in condizioni simulate.

Training of the Dead (2017)

Questo OAV, incluso come extra con l’edizione limitata del volume 14 del manga, racconta una missione congiunta tra gli studenti della U.A. e quelli della Isamu Academy, un altro istituto dedicato alla formazione di giovani eroi. Durante l’addestramento, però, qualcosa va storto: una misteriosa sostanza trasforma parte degli studenti in veri e propri “zombie”, costringendo gli altri a collaborare per contenere l’emergenza. Tra azione, comicità e momenti di tensione, Training of the Dead mette in risalto il lavoro di squadra e le differenze tra gli stili di apprendimento delle due scuole, offrendo al contempo un episodio fuori dagli schemi e divertente.

All Might Rising (2019)

Realizzato come speciale prequel del film My Hero Academia: Two Heroes, All Might Rising è un breve ma intenso episodio che esplora il passato del leggendario eroe numero uno. Ambientato poco dopo la morte del suo mentore Nana Shimura, il corto segue un giovane All Might nei momenti più difficili della sua carriera, segnati dal dolore, dal senso di responsabilità e dalla decisione di partire per l’America per rafforzarsi e diventare il vero Simbolo della Pace. Un approfondimento emozionante e fondamentale per comprendere meglio le origini e la determinazione dell’eroe più amato del mondo di My Hero Academia.

Make It! Do-or-Die Survival Training (2020)

Suddiviso in due episodi, questo OAV si colloca cronologicamente dopo la quarta stagione dell’anime e mette alla prova gli studenti della classe 1-A con un’esercitazione ad alta tensione. L’allenamento consiste nel simulare il salvataggio di civili in uno scenario post-disastro, ma ben presto la situazione degenera e il confine tra finzione e realtà si fa sottile. Tra imprevisti, pericoli reali e lavoro di squadra, Deku e i suoi compagni dovranno dimostrare sangue freddo e capacità di adattamento. Un episodio che mescola azione, suspense e crescita personale, offrendo uno sguardo sul percorso sempre più impegnativo verso il titolo di Pro Hero.

Departure (2022)

In questo OAV, ambientato durante una pausa estiva, gli studenti della classe 1-A si recano su un’isola remota per godersi una meritata vacanza dopo le fatiche affrontate. Tuttavia, il relax ha vita breve: l’arrivo di un gruppo di criminali trasforma il soggiorno in una nuova missione non ufficiale. I giovani eroi dovranno unire le forze per proteggere gli abitanti e affrontare il pericolo, mettendo in pratica ciò che hanno appreso durante il loro addestramento. Departure alterna momenti leggeri e umoristici a sequenze d’azione serrate, mostrando ancora una volta il senso di responsabilità e la crescita dei protagonisti.

Hero League Baseball (2022)

In questo spassoso OAV, gli studenti della U.A. High School si ritrovano coinvolti in una partita di baseball davvero fuori dal comune: la Hero League Baseball, dove a sfidarsi sono squadre composte da Pro Heroes e giovani apprendisti. Più che una semplice competizione sportiva, il match si trasforma ben presto in un’esibizione spettacolare di Quirk, battute esplosive e giocate al limite del regolamento. Tra colpi di scena, momenti esilaranti e dinamiche di squadra inedite, Hero League Baseball offre una pausa comica e adrenalinica nella narrazione principale, mettendo in luce il lato più scanzonato e divertente dell’universo di My Hero Academia.

Laugh! As If You Are In Hell (2022)

In questo OAV dal tono leggero e comico, la U.A. High School organizza uno speciale evento scolastico: una gara di talenti aperta agli studenti della classe 1-A. Tra numeri comici, esibizioni musicali e performance improbabili, i giovani aspiranti eroi si cimentano in attività ben diverse dal solito addestramento, mostrando lati inediti delle loro personalità. Tuttavia, come spesso accade, l’evento prende una piega inaspettata quando qualcosa va storto, dando vita a situazioni surreali e momenti esilaranti. Laugh! As If You Are In Hell è un episodio che celebra il lato più spensierato e creativo di My Hero Academia, offrendo risate e leggerezza tra due archi narrativi intensi.

U.A. Heroes Battle (2023)

In questo OAV dal taglio dinamico e spettacolare, gli studenti della classe 1-A vengono divisi in due squadre per affrontarsi all’interno di un’arena virtuale, progettata per simulare situazioni di combattimento ad alta intensità. L’obiettivo è semplice: mettere alla prova le proprie abilità, affinare le strategie di squadra e dimostrare quanto siano cresciuti come futuri Pro Heroes. Tra battaglie serrate, uso creativo dei Quirk e rivalità amichevoli, U.A. Heroes Battle offre uno sguardo avvincente sull’evoluzione tecnica e tattica dei giovani protagonisti, regalando un mix perfetto di azione, competizione e spirito di gruppo.

My Hero Academia: Memories (2024)

Realizzato come prologo ufficiale alla Stagione 7, My Hero Academia: Memories è uno speciale celebrativo suddiviso in quattro episodi, disponibile su Crunchyroll dal 6 aprile 2024 in lingua originale con sottotitoli in italiano. Più che un semplice riassunto, questo speciale è un omaggio al percorso dei protagonisti, ripercorrendo i momenti chiave della serie attraverso flashback emozionanti, riflessioni e scene iconiche. Dai primi passi alla U.A. fino agli scontri più intensi, Memories prepara il terreno per i nuovi sviluppi narrativi, offrendo al contempo un’occasione perfetta per rinfrescare la memoria e rivivere l’evoluzione di Deku e dei suoi compagni.

Dove vedere in streaming My Hero Academia

Le sette stagioni dell'anime My Hero Academia sono in streaming su Crunchyroll, anche con doppiaggio italiani, insieme a tutti i film e a tutti gli speciali. Le prime due stagioni dell'anime sono disponibili anche su Prime Video.

L'anime in versione doppiata in italiano è inoltre presente in rotazione nel palinsesto del canale in chiaro Italia 2.