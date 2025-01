MSI MAG 274URFW: qualità visiva mozzafiato e prestazioni al top per il tuo setup gaming, oggi IN SCONTO!

Portate il vostro setup gaming al livello successivo con il monitor MSI MAG 274URFW, ora in offerta imperdibile a 499,99€, con uno sconto del 9% rispetto al prezzo precedente di 549€. Questo straordinario display da 27 pollici con risoluzione UHD 4K (3840 x 2160) e frequenza di aggiornamento ultra-rapida di 160 Hz è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni impeccabili e qualità visiva mozzafiato. Se amate l'azione frenetica e dettagli grafici spettacolari, questa è l'occasione che stavate aspettando!

Il design senza cornice del MAG 274URFW offre un'esperienza visiva immersiva, riducendo al minimo le distrazioni. La copertura del 133% dello spazio colore sRGB e la certificazione VESA DisplayHDR 400 assicurano colori vivaci e un contrasto elevato, rendendo questo monitor adatto non solo per il gaming, ma anche per attività di grafica e design. Inoltre, la tecnologia MSI AI Vision migliora i dettagli nelle aree scure, ottimizzando luminosità e colori per un'esperienza visiva superiore.

La connettività è un altro punto di forza di questo monitor. Dispone di porte HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a e USB Type-C, offrendo una vasta gamma di opzioni per collegare diversi dispositivi, inclusi console di ultima generazione e laptop. Il supporto regolabile in quattro direzioni consente di adattare facilmente l'angolazione e l'altezza del monitor, garantendo il massimo comfort durante le sessioni di gioco o lavoro prolungate.

Il monitor MSI MAG 274URFW è disponibile a 499,99€, con uno sconto del 9% sul prezzo precedente di 549€. Un monitor di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze dei gamer e dei professionisti più esigenti.