Monopoly Milano a soli 36€: il classico in chiave metropolitana!

Se amate i giochi da tavolo non dovete perdervi questa offerta! Monopoly Milano è un'edizione speciale del classico gioco Monopoly che porta tutto il fascino della metropoli lombarda a casa vostra. Originariamente proposto a 44,99€, ora lo potete acquistare per soli 35,99€, con uno sconto del 20%. Questa versione vi porterà attraverso le icone di Milano, da Brera fino alla stazione Centrale, con l'aggiunta unica di poter investire nei grattacieli. Un'occasionale imperdibile per le famiglie amanti del gioco e dell'iconica città italiana.

Monopoly Milano, chi dovrebbe acquistarlo?

Monopoly Milano è l'acquisto perfetto per le famiglie che cercano un modo divertente e interattivo per trascorrere insieme del tempo, cosi come per gli amanti della città di Milano, desiderosi di esplorare i suoi quartieri iconici in un contesto ludico. Questa versione rinnovata del classico gioco offre non solo un intrattenimento familiare ma anche una splendida opportunità per immergersi nei famosi quartieri della città, riscoprendoli in una chiave competitiva e strategica.

Monopoly Milano è la versione aggiornata del gioco da tavolo classico, ideale per 2-6 giocatori, che porta nella vostra casa tutto il fascino della metropoli lombarda. Quest'edizione inserisce elementi moderni e una nuova banconota da 1000 euro, rendendolo una sfida entusiasmante e divertente dagli 8 anni in su. Grazie all'aggiunta di nuovi elementi come la possibilità di investire in grattacieli, alberghi e depositi, questa edizione aumenta il livello di sfida e divertimento, garantendo ore di gioco senza sosta per tutti, dai più giovani agli adulti.

Monopoly Milano è oggi disponibile a 35,99€, in offerta rispetto al prezzo originale di 44,99€. La combinazione tra il tradizionale fascino del Monopoly e l'esclusiva atmosfera milanese rende questo gioco un'aggiunta imperdibile per gli amanti dei giochi da tavolo e per chi vuole scoprire la città in un modo unico e divertente. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta per portare a casa un pezzo della metropoli meneghina, offrendo allo stesso tempo ore di divertimento per tutta la famiglia.

Vedi offerta su Amazon