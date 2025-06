La SH Figuarts di Luffy in versione Future Island Egghead si dimostra una figure ben realizzata, posabile e fedele all’opera originale. Pur con pochi accessori, si distingue per equilibrio, cura nei dettagli e rapporto qualità-prezzo, risultando una proposta imperdibile per i collezionisti e i fan di One Piece.

Tra i personaggi più iconici e amati del panorama anime e manga, Monkey D. Luffy non ha certo bisogno di presentazioni. Il capitano della ciurma di Cappello di Paglia torna in una versione completamente nuova, ispirata alla recente Saga di Egghead, uno degli archi narrativi più attesi e discussi di One Piece.

Bandai e Tamashii Nations lo portano in formato SH Figuarts, la linea di action figure pensata per chi vuole il massimo della posabilità, del dettaglio e della fedeltà visiva.

In questa recensione andremo ad analizzare da vicino la nuova incarnazione di Luffy, puntando i riflettori su packaging, sculpt, pittura, articolazioni e tutte le chicche che questa figure ha da offrire. Un prodotto che non si limita a replicare il personaggio, ma cerca davvero di trasmettere l’energia e la personalità del protagonista di One Piece.

Monkey D. Luffy chi è?

Durante la Saga di Egghead, Luffy raggiunge una delle sue vette evolutive più importanti: padroneggia finalmente il Gear 5, una trasformazione che combina potenza assoluta ed effetti da cartoon, perfetta per rappresentare la sua natura imprevedibile e libera. In quest’arco, ambientato sull’isola iper-tecnologica di Vegapunk, affronta scontri cruciali contro Rob Lucci e l’Ammiraglio Kizaru, dimostrando maturità e controllo nel nuovo stadio del suo potere.

Il design del suo outfit — una tuta futuristica con dettagli hi-tech — e la possibilità di replicare pose elastiche e dinamiche rendono questa versione di Luffy ideale per una figure altamente articolata come quella della linea SH Figuarts. Non si tratta solo di una variante estetica: è una rappresentazione simbolica del concetto di libertà, che Luffy incarna più che mai in questo arco.

Packaging

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Il packaging della SH Figuarts di Monkey D. Luffy – Future Island Egghead si presenta in perfetto stile Bandai Tamashii Nations: compatto, solido e pensato per valorizzare al massimo la figure anche da confezionata. Sul fronte domina una grande finestra trasparente che permette di ammirare la figure e uno dei volti intercambiabili inclusi. Ai lati, spicca un'accattivante illustrazione del personaggio in posa, fedele al design visto nella saga di Egghead, con il cappotto rosso a strisce gialle e le cuffie futuristiche. Non manca il logo della linea SH Figuarts e quello della serie One Piece in alto a sinistra, garanzia di autenticità e qualità.

Il retro della confezione è interamente illustrato con foto promozionali della figure in diverse pose dinamiche, a dimostrazione dell’ampia articolazione. Sono presenti anche primi piani dei volti inclusi nella confezione, che mettono in evidenza l’elevato livello di dettaglio e la somiglianza con il design dell’anime. Le scritte in inglese e giapponese accompagnano le immagini, descrivendo le caratteristiche principali del prodotto: Super Modeling, Super Action e compatibilità con altri volti della linea SH Figuarts di Luffy. Un packaging studiato sia per chi intende esporre la figure fuori dalla scatola, sia per i collezionisti che preferiscono mantenerla sigillata.

Blister

All’interno della confezione, il blister trasparente custodisce con ordine e sicurezza tutti gli accessori inclusi. La figure principale di Luffy in versione Egghead Island è posizionata al centro, perfettamente visibile con indosso l’iconico cappotto rosso a strisce gialle e l’ampio colletto rialzato. Ai lati sono collocati ordinatamente i due paia di mani intercambiabili, ideali per ricreare diverse pose dinamiche o espressive, tutte rifinite con cura nel colore e nella scultura.

In alto a sinistra e a destra rispetto alla figure, trova posto una sola espressione facciale alternativa: una con sguardo serio e l’altra dall’espressione più intensa, fedeli al character design dell’arco narrativo. Completa il set il classico cappello di paglia, simbolo iconico del personaggio, riposto in alto a destra nel blister con un supporto plastico dedicato che ne garantisce la stabilità. La disposizione ordinata e la protezione offerta dal blister rendono l’unboxing pratico e sicuro, mantenendo al contempo un’estetica curata, ideale anche per i collezionisti che prediligono la conservazione del prodotto in confezione.

Aspetto e posabilità

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

La SH Figuarts di Monkey D. Luffy – Future Island Egghead si distingue per l’elevato livello di dettaglio e la cura nella realizzazione, elementi che contraddistinguono la linea Tamashii Nations. Alta circa 15 cm, la figure è completamente articolata e realizzata in ABS e PVC, materiali che garantiscono una buona solidità strutturale unita a una resa estetica convincente. Il design riprende fedelmente l’aspetto di Luffy così come appare nella saga di Egghead, con una scultura precisa e proporzioni ben bilanciate.

Come da tradizione per la linea SH Figuarts, anche questa versione è dotata di numerosi snodi che consentono un’ampia libertà di movimento. La posabilità è uno dei punti di forza principali del prodotto: la figure è in grado di assumere facilmente le pose più dinamiche e caratteristiche del personaggio, come evidenziato nella galleria fotografica allegata. Particolarmente utile in questo senso è la conformazione degli stivali, la cui base ampia consente di mantenere l’equilibrio anche nelle pose più azzardate, riducendo la necessità di un supporto esterno.

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Da segnalare positivamente anche l’utilizzo di un gonnellino in silicone morbido, che risulta piacevole al tatto e non limita in alcun modo la mobilità degli arti inferiori. Tuttavia, l’assenza di una basetta o di uno stand di supporto si fa sentire, specialmente nel caso si vogliano ricreare pose in volo o più spettacolari, che avrebbero potuto valorizzare ulteriormente le potenzialità della figure.

Sul versante accessori, la dotazione risulta piuttosto essenziale: oltre alla testa principale, sono presenti solo due espressioni facciali alternative, due paia di mani intercambiabili e il classico cappello di paglia. Una selezione piuttosto limitata, che lascia spazio a qualche perplessità, soprattutto considerando le possibilità offerte dal personaggio. La scelta appare dettata dalla volontà di contenere il prezzo finale del prodotto.

La colorazione, pur priva di sfumature elaborate o effetti particolari, è ben applicata. Gli stacchi tra le varie aree cromatiche risultano netti e privi di sbavature, e i volti, in particolare, si rivelano ben scolpiti e coerenti con le espressioni viste nell’anime.

Conclusioni

La SH Figuarts di Monkey D. Luffy – Future Island Egghead si conferma come un prodotto solido e convincente, capace di soddisfare appieno le aspettative dei fan di One Piece e degli appassionati della linea Tamashii Nations. La figure si distingue per la grande posabilità, una scultura curata e una fedeltà estetica che rende giustizia alla nuova veste del protagonista nella saga di Egghead.

Nonostante una dotazione accessoria piuttosto limitata, l’action figure riesce comunque a imporsi come una delle rappresentazioni più dinamiche e versatili del personaggio grazie all’eccellente sistema di snodi, all’equilibrio garantito dagli stivali e alla libertà di movimento offerta dagli elementi morbidi come il gonnellino in silicone.

Il lavoro di colorazione, preciso e pulito, arricchisce ulteriormente il valore complessivo del prodotto, confermando l’attenzione di Bandai verso il target di riferimento. L’assenza di una basetta o di un supporto può rappresentare una piccola limitazione per chi intende esporre la figure in pose aeree, ma non compromette la qualità generale dell’esperienza offerta.

Proposta a un prezzo contenuto rispetto ad altre uscite della stessa linea, questa SH Figuarts rappresenta una scelta eccellente per chi desidera portare nella propria collezione un Luffy aggiornato, fedele e altamente posabile. Un'aggiunta decisamente consigliata, soprattutto in vista delle future uscite dedicate agli altri membri della ciurma con i nuovi design post-Time Skip.

Monkey D. Luffy Egghead SH Figuarts, sarà disponibile in Italia a luglio 2025. Sarà acquistabile sia nei negozi fisici che online, con distribuzione ufficiale affidata a Cosmic Group per Bandai.