Il Samsung Odyssey G30D da 24 pollici è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo monitor gaming con pannello VA Full HD offre una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms, perfetto per sessioni di gioco intense. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync e all'equalizzatore nero, potrete portare a casa questo monitor gaming a soli 87,50€ invece di 119,00€, con funzioni per il comfort visivo come Eye Saver e Flicker Free.

Samsung Odyssey, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey G30D è il monitor ideale per i gamer che cercano prestazioni elevate senza compromessi sul budget. Con la sua frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di appena 1 ms, questo display Full HD da 24 pollici si rivolge particolarmente agli appassionati di giochi competitivi come FPS e MOBA, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta. La tecnologia AMD FreeSync elimina tearing e stuttering, garantendovi un'esperienza fluida anche nelle scene d'azione più concitate. L'equalizzatore nero rappresenta un vantaggio tattico significativo, illuminando le aree scure per individuare avversari nascosti negli angoli più remoti delle mappe.

Questo monitor soddisfa anche le esigenze di chi trascorre lunghe sessioni davanti allo schermo, grazie alla modalità Eye Saver e alla tecnologia Flicker Free che riducono l'affaticamento visivo minimizzando le emissioni di luce blu. Il pannello VA garantisce colori vividi e contrasti profondi, mentre la regolazione ergonomica dell'altezza permette di trovare la posizione perfetta per la vostra postazione gaming. Con uno sconto del 27% che porta il prezzo a soli 87,50€, rappresenta un'opportunità eccellente per chi desidera migliorare la propria configurazione senza spendere una fortuna, offrendo caratteristiche tipiche di monitor ben più costosi.

Il Samsung Odyssey G30D da 24 pollici è un monitor gaming Full HD (1920x1080) con pannello VA che offre frequenza di aggiornamento a 180Hz e tempo di risposta di 1ms. Dotato di tecnologia AMD FreeSync per eliminare tearing e stuttering, integra l'equalizzatore nero per illuminare le zone scure e migliorare la visibilità in gioco. La modalità Eye Saver e la tecnologia Flicker Free riducono affaticamento visivo durante le sessioni prolungate, mentre la regolazione in altezza garantisce un comfort ergonomico ottimale.

