Il monitor gaming AOC Agon PRO AG256FS è ora in offerta su Amazon a 325,99€ invece di 369€. Questo straordinario display da 24,5 pollici con pannello IPS vi conquisterà con la sua frequenza di aggiornamento di 390 Hz e un tempo di risposta di appena 0,5 ms. Perfetto per il gaming competitivo a 325,99€, offre compatibilità FreeSync Premium e G-Sync, oltre al supporto HDR400 per immagini vivide e contrastanti.

AOC Agon PRO AG256FS, chi dovrebbe acquistarlo?

L'AOC Agon PRO AG256FS è la scelta ideale per i giocatori competitivi che ricercano il massimo delle prestazioni negli eSports. Con i suoi 390 Hz di refresh rate e un tempo di risposta fulmineo di 0,5 ms, questo monitor vi garantirà un vantaggio cruciale nei titoli FPS e nei MOBA più competitivi, dove ogni millisecondo può fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta. La tecnologia Fast IPS assicura colori accurati senza compromettere la velocità, mentre il supporto per FreeSync Premium e G-Sync elimina tearing e stuttering, offrendovi un'esperienza di gioco cristallina anche nelle sessioni più intense.

Se trascorrete molte ore davanti allo schermo, apprezzerete particolarmente le tecnologie per il comfort visivo integrate: la riduzione dello sfarfallio e della luce blu vi permetterà di giocare più a lungo senza affaticare gli occhi. Il formato da 24,5 pollici in FHD rappresenta il sweet spot perfetto per il gaming competitivo, garantendovi la visibilità completa dell'azione senza dover spostare eccessivamente lo sguardo. Con il supporto HDR400 e l'hub USB integrato, questo monitor soddisfa anche chi cerca versatilità per streaming e content creation, il tutto arricchito da effetti RGB personalizzabili per una postazione gaming dall'aspetto professionale.

