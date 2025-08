Hot Toys amplia ancora una volta il proprio catalogo dedicato al Marvel Cinematic Universe con un set da collezione che si preannuncia imperdibile per gli appassionati: il Mister Fantastic & H.E.R.B.I.E. Collectible Set, ispirato al film The Fantastic Four: First Steps, in arrivo nel 2025 come 37° capitolo dell'MCU e prima tappa ufficiale della Fase Sei.

Mister Fantastic & H.E.R.B.I.E. - Hot Toys

Ambientato su Terra-828, un universo alternativo con estetica rétro-futuristica anni ’60, il film diretto da Matt Shakman introdurrà la nuova incarnazione dei Fantastici Quattro, interpretati da un cast completamente rinnovato. Al centro della scena troviamo Reed Richards, alias Mister Fantastic, con il volto di Pedro Pascal, pronto ad affrontare Galactus e Silver Surfer in una delle sfide più iconiche dell’universo Marvel.

La figure, prodotta per la linea Movie Masterpiece di Hot Toys, riproduce con estrema fedeltà il leader dei Fantastici Quattro, grazie a un sapiente mix di materiali premium come PVC, ABS e tessuti di alta qualità. L’uniforme blu e bianca, confezionata con tessuto a costine, richiama lo stile vintage dell’epoca, mentre la cintura con il logo del team aggiunge un tocco distintivo. Il volto scolpito integra la tecnologia rolling-eyeball, che consente di regolare lo sguardo, aumentando la naturalezza dell’espressione.

Il set include due rappresentazioni del personaggio: un corpo articolato, pensato per il massimo realismo e posabilità, e un secondo corpo in posa statica, dedicato all’iconico potere di allungamento. Entrambe le versioni sono accompagnate da mani intercambiabili e da un supporto espositivo dedicato.

Completa il set la figure di H.E.R.B.I.E., l’assistente robotico dei Fantastici Quattro, realizzato anch’esso in scala 1:6. Dotato di testa articolata, braccia meccaniche snodabili e piastre intercambiabili per variare l’espressione, H.E.R.B.I.E. si presenta con un supporto su misura che ne valorizza l’esposizione.

Prezzo e data di uscita

Per i collezionisti più esigenti sarà disponibile anche un’esclusiva edizione speciale, con una carta commemorativa in metallo dedicata al film, completa di teca protettiva. Il set è distribuito ufficialmente in Europa da Heo ed è attualmente in preordine presso i principali rivenditori specializzati, con uscita prevista per la fine del 2026.